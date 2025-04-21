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Около 30 миллионов рублей не дали вывезти за границу собаки уральской таможни
Фото: Уральское таможенное управление
Собаки уральского таможенного управления выявили около 30 миллионов рублей, которые хотели незаконно вывезти на границу. Такие данные приводит пресс-служба ведомства.
Всего в таможнях уральского управления несут службу 24 собаки – бельгийские (малинуа) и немецкие овчарки, лабрадоры.
«В 2024 году служебные собаки смогли найти почти 200 килограммов запрещенных веществ, почти 300 тысяч пачек сигарет и 660 килограммов насвая, а также – обнаружить при провозе через границу 17 миллионов рублей, 120 тысяч долларов США и 37 тысяч евро.
С начала 2025 года кинологи со своими напарниками изъяли 300 килограммов прекурсоров, почти 50 килограмм сильнодействующих веществ, 620 пачек табачных изделий, 16 тысяч евро, более 15 тысяч долларов США и 5 миллионов рублей»,
С начала 2025 года кинологи со своими напарниками изъяли 300 килограммов прекурсоров, почти 50 килограмм сильнодействующих веществ, 620 пачек табачных изделий, 16 тысяч евро, более 15 тысяч долларов США и 5 миллионов рублей»,
– рассказали в управлении.
Всего в таможнях уральского управления несут службу 24 собаки – бельгийские (малинуа) и немецкие овчарки, лабрадоры.
«Собаки, как и люди, имеют специализации: по поиску наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, денежных знаков. Десять собак обучены на поиск объектов СИТЭС, дериватов и янтаря»,
– рассказали таможенники.
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