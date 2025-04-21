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Около 30 миллионов рублей не дали вывезти за границу собаки уральской таможни

11.21 Вторник, 22 апреля 2025
Фото: Уральское таможенное управление
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Собаки уральского таможенного управления выявили около 30 миллионов рублей, которые хотели незаконно вывезти на границу. Такие данные приводит пресс-служба ведомства.

«В 2024 году служебные собаки смогли найти почти 200 килограммов запрещенных веществ, почти 300 тысяч пачек сигарет и 660 килограммов насвая, а также – обнаружить при провозе через границу 17 миллионов рублей, 120 тысяч долларов США и 37 тысяч евро.

С начала 2025 года кинологи со своими напарниками изъяли 300 килограммов прекурсоров, почти 50 килограмм сильнодействующих веществ, 620 пачек табачных изделий, 16 тысяч евро, более 15 тысяч долларов США и 5 миллионов рублей»,

– рассказали в управлении.


Всего в таможнях уральского управления несут службу 24 собаки – бельгийские (малинуа) и немецкие овчарки, лабрадоры.



«Собаки, как и люди, имеют специализации: по поиску наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, денежных знаков. Десять собак обучены на поиск объектов СИТЭС, дериватов и янтаря»,

– рассказали таможенники.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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12:23 В Екатеринбурге на десять часов задержали рейс в Сочи
11:49 Выдававшему фиктивные заключения сотруднику медцентра вынесли приговор в Екатеринбурге
11:21 Около 30 миллионов рублей не дали вывезти за границу собаки уральской таможни
10:27 Голосование за парк, который благоустроят по федеральному проекту, стартовало в Екатеринбурге
10:19 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику на шесть месяцев продлили домашний арест
10:02 В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге
21:48 Губернатора Свердловской области просят предотвратить снос конструктивистского здания ДОСААФ
21:01 Свердловчан просят во вторник обходить рекламные щиты стороной
20:48 «ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамили дом
20:25 В Екатеринбурге ищут дом для «боевой» крольчихи
19:23 Почти сорок пожаров мешали отдыху свердловчан в минувшие выходные
19:10 Свердловскую дирекцию РЖД оштрафовали за нарушение прав инвалидов
18:41 Белинка готовит обширную культурную программу на «Библионочь»
17:53 В Свердловском областном суде вынесли ещё один приговор по статье о госизмене
17:36 На Верхотурском водохранилище спасли провалившегося под лёд рыбака
16:52 Ещё один природный пожар зарегистрировали в Свердловской области
16:04 Екатеринбуржца наказали десятью годами колонии за работку «бегунком»
15:24 Артиллерийский снаряд нашли екатеринбургские подростки на Вторчермете
15:13 Сразу шесть юных артистов из Свердловской области отметил преподаватель ГИТИС
15:02 Около трёх тысяч тонн пряностей экспортировали с Урала с начала года
14:38 В столице Урала возобновились пикеты против мусорного полигона на юге Свердловской области
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