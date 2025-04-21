Около 30 миллионов рублей не дали вывезти за границу собаки уральской таможни

– рассказали в управлении.

«В 2024 году служебные собаки смогли найти почти 200 килограммов запрещенных веществ, почти 300 тысяч пачек сигарет и 660 килограммов насвая, а также – обнаружить при провозе через границу 17 миллионов рублей, 120 тысяч долларов США и 37 тысяч евро.С начала 2025 года кинологи со своими напарниками изъяли 300 килограммов прекурсоров, почти 50 килограмм сильнодействующих веществ, 620 пачек табачных изделий, 16 тысяч евро, более 15 тысяч долларов США и 5 миллионов рублей»,