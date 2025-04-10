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В Нижнем Тагиле будут судить подростков за вымогательство у 12-летнего школьника
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле подростки, 2008 и 2010 годов рождения, будут отвечать перед судом за то, что кошмарили ребёнка.
Им вменяют пункт «а» части 2 статьи 163 УК РФ («вымогательство группой лиц, по предварительному сговору, с применением насилия»), сообщает прокуратура Свердловской области
По версии следствия, в июле 2024 года подростки встретились в одном из заброшенных домов с 12-летнему мальчиком, которого они подозревали в распространении сплетней. Эта встреча изначально не предвещала ничего хорошего для ребёнка, но он всё равно пришёл. Между ним и обвиняемыми произошёл конфликт, в ходе которого его побили. Когда мальчик уже не мог сопротивляться, они, угрожая, стали требовать у него 200 рублей, а также одноразовую электронную сигарету, которая стоила 1100 рублей.
Уголовное дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
Им вменяют пункт «а» части 2 статьи 163 УК РФ («вымогательство группой лиц, по предварительному сговору, с применением насилия»), сообщает прокуратура Свердловской области
По версии следствия, в июле 2024 года подростки встретились в одном из заброшенных домов с 12-летнему мальчиком, которого они подозревали в распространении сплетней. Эта встреча изначально не предвещала ничего хорошего для ребёнка, но он всё равно пришёл. Между ним и обвиняемыми произошёл конфликт, в ходе которого его побили. Когда мальчик уже не мог сопротивляться, они, угрожая, стали требовать у него 200 рублей, а также одноразовую электронную сигарету, которая стоила 1100 рублей.
Уголовное дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
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