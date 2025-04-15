К семи годами приговорили верхнепышминца за убийства брата

– рассказали в прокуратуре.

«Прибыв в квартиру на следующий день, 26 июля, арендодатель обнаружил в ней следы крови, бездыханное тело мужчины, накрытое покрывалом, и осужденного, продолжающего распивать в соседней комнате спиртные напитки»,