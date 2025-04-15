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К семи годами приговорили верхнепышминца за убийства брата
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме к семи годам лишения свободы приговорили местного жителя, который в июле прошлого года убил собственного брата.
По данным прокуратуры Свердловской области, братья проживали вместе на съёмной квартире. Они не имели постоянного заработка и регулярно злоупотребляли спиртным, что часто приводило к ссорам и дракам, на которые собственнику квартиры постоянно жаловались соседи. Так, 25 июля 2024 года терпение собственника достигло предела и он потребовал от братьев покинуть квартиру, дав им на это сутки. Это привело к новому конфликту, во время которого осуждённый кухонным ножом заколол своего брата.
На суде мужчина пытался доказать, что не хотел убивать брата и что он действовал в пределах необходимой обороны. Однако фактического подтверждения его словам не нашлось.
Верхнепышминский городской суд признал его виновным в убийстве и назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным прокуратуры Свердловской области, братья проживали вместе на съёмной квартире. Они не имели постоянного заработка и регулярно злоупотребляли спиртным, что часто приводило к ссорам и дракам, на которые собственнику квартиры постоянно жаловались соседи. Так, 25 июля 2024 года терпение собственника достигло предела и он потребовал от братьев покинуть квартиру, дав им на это сутки. Это привело к новому конфликту, во время которого осуждённый кухонным ножом заколол своего брата.
«Прибыв в квартиру на следующий день, 26 июля, арендодатель обнаружил в ней следы крови, бездыханное тело мужчины, накрытое покрывалом, и осужденного, продолжающего распивать в соседней комнате спиртные напитки»,
– рассказали в прокуратуре.
На суде мужчина пытался доказать, что не хотел убивать брата и что он действовал в пределах необходимой обороны. Однако фактического подтверждения его словам не нашлось.
Верхнепышминский городской суд признал его виновным в убийстве и назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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