В Асбесте росгвардейцы прибыли на вызов и нашли автоугонщика из федерального розыска

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Асбесте сотрудники Росгвардии, прибыв на вызов, случайно обнаружили 35-летнего местного жителя, который к этому моменту уже как полгода находился в федеральном розыске.Как рассказали Вечерним ведомостям пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, к ним поступила информация от полиции о драке в квартире дома на улице Войкова. Когда наряд прибыл на место, к ним вышла 56-лентяя женщина, которая указала на нетрезвого молодого человека и рассказала, что поссорилась со своим 35-летним сыном, и он стал её избивать.Парня задержали, а позже, во время проверки, выяснилось, что он с октября прошлого года находится в федеральном розыске за угон машины в Москве.