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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице банка по делу о хищении 15 миллионов рублей
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 18 апреля 2025 года, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшей сотруднице банка, признав её виновной в хищении 15 миллионов рублей.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, суд установил, что с 2019 по 2022 год, осуждённая похитила средства у 17 клиентов банка.
Кроме этого, она имея доступ к счетам потерпевших, тайно оформляла на них кредиты и выводила деньги через чужие карты.
Суд признал её виновной в мошенничестве в крупном и особо крупных размерах (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), краже с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и наказал 7 годами в исправительной колонии со штрафом в 120 тысяч рублей.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, суд установил, что с 2019 по 2022 год, осуждённая похитила средства у 17 клиентов банка.
«Пользуясь доверием пожилых граждан, женщина предлагала им пассивный способ зарабатывания денежных средств путём оформления договоров вклада по несуществующим завышенным процентным ставкам. Потерпевшие передавали ей деньги в наличной форме, которые осуждённая использовала на личные нужды»,
– рассказали в ведомстве.
Кроме этого, она имея доступ к счетам потерпевших, тайно оформляла на них кредиты и выводила деньги через чужие карты.
Суд признал её виновной в мошенничестве в крупном и особо крупных размерах (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), краже с банковского счёта (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и наказал 7 годами в исправительной колонии со штрафом в 120 тысяч рублей.
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