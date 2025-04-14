В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице банка по делу о хищении 15 миллионов рублей

– рассказали в ведомстве.

«Пользуясь доверием пожилых граждан, женщина предлагала им пассивный способ зарабатывания денежных средств путём оформления договоров вклада по несуществующим завышенным процентным ставкам. Потерпевшие передавали ей деньги в наличной форме, которые осуждённая использовала на личные нужды»,