Возрастное ограничение 18+

Скрывшийся за границей экс-замминистра ЖКХ Свердловской области всплыл в коррупционном деле руководителей Дегтярска

23.35 Среда, 16 апреля 2025
Фото: сайт правительства Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Скрывшийся за границей экс-замминистра ЖКХ Свердловской области выступал «гарантом» в коррупционном деле руководителей Дегтярска —такова версия следствия, которая стала известна в ходе судебного заседания в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Ранее о том, что Сергей Гайда является фигурантом этого дела, сообщали источники Вечерних ведомостей.

Сергей Гайда имеет в своём послужном списке богатый опыт работы на различных чиновничьих должностях — в период с 2014 по 2019 он побывал заместителем сразу трёх областных министров — промышленности и науки, энергетики и ЖКХ, а затем социальной политики. До этого Сергей Гайда (к слову, сын известного политического деятеля Анатолия Гайды — в 1990-х одного из авторов конституции Уральской республики, а на начало 2025 года — советника губернатора Свердловской области) был замгендиректора ФГУП РосНИИВХ, директором филиала ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества» в Екатеринбурге, замгендиректора московского ФГУП «Экран», начальником отдела в свердловском управлении Росимущества.

Такой опыт работы, вероятно, позволил обрести множество связей во властных структурах. Согласно выводам следствия, Сергей Гайда, обладая связями, выступал «гарантом» в коррупционной схеме по передаче взяток от владельца стройфирмы «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Как сообщает 66.ru из зала суда, именно он, по данным следствия, свёл предпринимателя и главу муниципалитета, выступив посредником для «достижения реализации между Пильниковым и Мамедовым соглашения о получении взяток». Окончательные договоренности были достигнуты осенью 2020 года, когда Гайда, Пильников и Мамедов встретились в екатеринбургском «Атриум Палас Отеле» и договорились, что за «преимущественное право заключения госконтрактов с администрацией Дегтярска» Мамедов будет передавать главе Дегтярска «откаты» в размере 5% от суммы контрактов, следует из материалов дела.

После этого, как установило следствие, при посредничестве Гайды Мамедов передал ему и Пильникову взяток на общую сумму в несколько миллионов рублей. Позже схема усложнилась за счёт включения в неё заместителя Пильникова Виктора Солдатова и компании «Малахитторг» (в начале 2025 года Солдатов, на тот момент уже ушедший с поста замглавы в отставку после задержания Пильникова, написал явку с повинной, где рассказал подробности этой схемы).

Гайда — единственный участник схемы, которому удалось избежать задержания: накануне обысков он покинул Россию (наш источник утверждал, что он вылетел через Казахстан в Польшу). Дело в отношении него было выделено в отдельное производство, пишет 66.ru.

По некоторым данным, у Сергея Гайды может быть гражданство Польши. В СМИ сообщалось, что сразу после ухода в отставку из правительства Свердловской области в 2019 году он начал готовить документы для получения польского гражданства как потомок репрессированных поляков. Сам Гайда эту информацию не подтверждал. Однако корреспондент Вечерних ведомостей обнаружил, что в том же 2019 году Сергей Гайда учредил и возглавил организацию «Екатеринбургская национально-культурная автономия "Польский союз"», ещё одним учредителем стал его брат Станислав Гайда. В конце 2024 года организация была ликвидирована.


Скриншот с сервиса List-org.


После задержания Пильникова, Солдатова и Мамедова Гайда на связь не выходил. Отметим, что в открытой базе федерального розыска МВД при этом Сергей Гайда не значится.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу
14 апреля 2025
Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
16 апреля 2025
Экс-главу свердловской налоговой объявили в розыск
15 апреля 2025
Гендиректору екатеринбургского «Гортранса» Нугаеву продлили содержание в СИЗО до 12 июня
10 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
23:42 Осуждённому за пост в телеграм-канале екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в заключении удалили глаз
21:43 Топоры и пилы зашумели теперь и на Эльмаше
20:57 Житель уральского села ответит за крушение вертолёта
20:08 Количество свердловских пожаров в жилом секторе стремится к нулю на фоне обострения обстановки
19:03 В Саду Казанцева презентуют «зелёную» книгу
18:38 Екатеринбуржцев зовут спортивно ориентироваться в Калиновском лесу
18:15 Суд в Екатеринбурге отпустил журналиста Евгения Анисимова из СИЗО
18:08 Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановили после жалобы
17:33 Кикшеринговые компании в Екатеринбурге снизили скорость самокатов до 20 километров в час
17:17 В столице Урала утвердили новую площадку КРТ на улице Стачек
16:39 Роспотребнадзор предупредил о фейке про заражение воды в Свердловской области
15:51 В Екатеринбурге возле 127-й школы подросток на электросамокате сбил ребёнка
15:32 Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК
14:27 СК проводит проверку в связи с травмированием ребёнка во время занятия на скалодроме в Екатеринбурге
13:34 Две девочки на электросамокате попали под машину на Амундсена в Екатеринбурге
12:55 Уральцы рассказали, каким странам-автопроизводителям доверяют больше
12:50 Фестиваль барбекю вновь пройдёт в самом центре Екатеринбурга
11:49 После смерти попавшего в ДТП подростка во время велотренировки в Нижем Тагиле возбудили уголовное дело
11:00 В Полевском неадекватный мужчина обстрелял окна жилого дома
10:45 В столице Урала исчезла 13-летняя девочка в очках
09:52 В Екатеринбурге хотят запретить ночные поездки на электросамокатах
09:35 В Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил пожилую женщину
09:09 На Химмаше пропала 15-летняя девочка с татуировкой в виде сердца на руке
23:35 Скрывшийся за границей экс-замминистра ЖКХ Свердловской области всплыл в коррупционном деле руководителей Дегтярска
21:01 В Екатеринбурге упавшая с шестого этажа старушка расплющила автомобиль и осталась жива
20:30 На трассе Екатеринбург–Тюмень грузовик откинул прицеп
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
23:42 Осуждённому за пост в телеграм-канале екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в заключении удалили глаз
21:43 Топоры и пилы зашумели теперь и на Эльмаше
20:57 Житель уральского села ответит за крушение вертолёта
20:08 Количество свердловских пожаров в жилом секторе стремится к нулю на фоне обострения обстановки
19:03 В Саду Казанцева презентуют «зелёную» книгу
18:38 Екатеринбуржцев зовут спортивно ориентироваться в Калиновском лесу
18:15 Суд в Екатеринбурге отпустил журналиста Евгения Анисимова из СИЗО
18:08 Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановили после жалобы
17:33 Кикшеринговые компании в Екатеринбурге снизили скорость самокатов до 20 километров в час
17:17 В столице Урала утвердили новую площадку КРТ на улице Стачек
16:39 Роспотребнадзор предупредил о фейке про заражение воды в Свердловской области
15:51 В Екатеринбурге возле 127-й школы подросток на электросамокате сбил ребёнка
15:32 Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК
14:27 СК проводит проверку в связи с травмированием ребёнка во время занятия на скалодроме в Екатеринбурге
13:34 Две девочки на электросамокате попали под машину на Амундсена в Екатеринбурге
12:55 Уральцы рассказали, каким странам-автопроизводителям доверяют больше
12:50 Фестиваль барбекю вновь пройдёт в самом центре Екатеринбурга
11:49 После смерти попавшего в ДТП подростка во время велотренировки в Нижем Тагиле возбудили уголовное дело
11:00 В Полевском неадекватный мужчина обстрелял окна жилого дома
10:45 В столице Урала исчезла 13-летняя девочка в очках
09:52 В Екатеринбурге хотят запретить ночные поездки на электросамокатах
09:35 В Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил пожилую женщину
09:09 На Химмаше пропала 15-летняя девочка с татуировкой в виде сердца на руке
23:35 Скрывшийся за границей экс-замминистра ЖКХ Свердловской области всплыл в коррупционном деле руководителей Дегтярска
21:01 В Екатеринбурге упавшая с шестого этажа старушка расплющила автомобиль и осталась жива
20:30 На трассе Екатеринбург–Тюмень грузовик откинул прицеп
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK