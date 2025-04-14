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Скрывшийся за границей экс-замминистра ЖКХ Свердловской области всплыл в коррупционном деле руководителей Дегтярска
Фото: сайт правительства Свердловской области
Скрывшийся за границей экс-замминистра ЖКХ Свердловской области выступал «гарантом» в коррупционном деле руководителей Дегтярска —такова версия следствия, которая стала известна в ходе судебного заседания в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Ранее о том, что Сергей Гайда является фигурантом этого дела, сообщали источники Вечерних ведомостей.
Сергей Гайда имеет в своём послужном списке богатый опыт работы на различных чиновничьих должностях — в период с 2014 по 2019 он побывал заместителем сразу трёх областных министров — промышленности и науки, энергетики и ЖКХ, а затем социальной политики. До этого Сергей Гайда (к слову, сын известного политического деятеля Анатолия Гайды — в 1990-х одного из авторов конституции Уральской республики, а на начало 2025 года — советника губернатора Свердловской области) был замгендиректора ФГУП РосНИИВХ, директором филиала ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества» в Екатеринбурге, замгендиректора московского ФГУП «Экран», начальником отдела в свердловском управлении Росимущества.
Такой опыт работы, вероятно, позволил обрести множество связей во властных структурах. Согласно выводам следствия, Сергей Гайда, обладая связями, выступал «гарантом» в коррупционной схеме по передаче взяток от владельца стройфирмы «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Как сообщает 66.ru из зала суда, именно он, по данным следствия, свёл предпринимателя и главу муниципалитета, выступив посредником для «достижения реализации между Пильниковым и Мамедовым соглашения о получении взяток». Окончательные договоренности были достигнуты осенью 2020 года, когда Гайда, Пильников и Мамедов встретились в екатеринбургском «Атриум Палас Отеле» и договорились, что за «преимущественное право заключения госконтрактов с администрацией Дегтярска» Мамедов будет передавать главе Дегтярска «откаты» в размере 5% от суммы контрактов, следует из материалов дела.
После этого, как установило следствие, при посредничестве Гайды Мамедов передал ему и Пильникову взяток на общую сумму в несколько миллионов рублей. Позже схема усложнилась за счёт включения в неё заместителя Пильникова Виктора Солдатова и компании «Малахитторг» (в начале 2025 года Солдатов, на тот момент уже ушедший с поста замглавы в отставку после задержания Пильникова, написал явку с повинной, где рассказал подробности этой схемы).
Гайда — единственный участник схемы, которому удалось избежать задержания: накануне обысков он покинул Россию (наш источник утверждал, что он вылетел через Казахстан в Польшу). Дело в отношении него было выделено в отдельное производство, пишет 66.ru.
По некоторым данным, у Сергея Гайды может быть гражданство Польши. В СМИ сообщалось, что сразу после ухода в отставку из правительства Свердловской области в 2019 году он начал готовить документы для получения польского гражданства как потомок репрессированных поляков. Сам Гайда эту информацию не подтверждал. Однако корреспондент Вечерних ведомостей обнаружил, что в том же 2019 году Сергей Гайда учредил и возглавил организацию «Екатеринбургская национально-культурная автономия "Польский союз"», ещё одним учредителем стал его брат Станислав Гайда. В конце 2024 года организация была ликвидирована.
После задержания Пильникова, Солдатова и Мамедова Гайда на связь не выходил. Отметим, что в открытой базе федерального розыска МВД при этом Сергей Гайда не значится.
Сергей Гайда имеет в своём послужном списке богатый опыт работы на различных чиновничьих должностях — в период с 2014 по 2019 он побывал заместителем сразу трёх областных министров — промышленности и науки, энергетики и ЖКХ, а затем социальной политики. До этого Сергей Гайда (к слову, сын известного политического деятеля Анатолия Гайды — в 1990-х одного из авторов конституции Уральской республики, а на начало 2025 года — советника губернатора Свердловской области) был замгендиректора ФГУП РосНИИВХ, директором филиала ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества» в Екатеринбурге, замгендиректора московского ФГУП «Экран», начальником отдела в свердловском управлении Росимущества.
Такой опыт работы, вероятно, позволил обрести множество связей во властных структурах. Согласно выводам следствия, Сергей Гайда, обладая связями, выступал «гарантом» в коррупционной схеме по передаче взяток от владельца стройфирмы «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Как сообщает 66.ru из зала суда, именно он, по данным следствия, свёл предпринимателя и главу муниципалитета, выступив посредником для «достижения реализации между Пильниковым и Мамедовым соглашения о получении взяток». Окончательные договоренности были достигнуты осенью 2020 года, когда Гайда, Пильников и Мамедов встретились в екатеринбургском «Атриум Палас Отеле» и договорились, что за «преимущественное право заключения госконтрактов с администрацией Дегтярска» Мамедов будет передавать главе Дегтярска «откаты» в размере 5% от суммы контрактов, следует из материалов дела.
После этого, как установило следствие, при посредничестве Гайды Мамедов передал ему и Пильникову взяток на общую сумму в несколько миллионов рублей. Позже схема усложнилась за счёт включения в неё заместителя Пильникова Виктора Солдатова и компании «Малахитторг» (в начале 2025 года Солдатов, на тот момент уже ушедший с поста замглавы в отставку после задержания Пильникова, написал явку с повинной, где рассказал подробности этой схемы).
Гайда — единственный участник схемы, которому удалось избежать задержания: накануне обысков он покинул Россию (наш источник утверждал, что он вылетел через Казахстан в Польшу). Дело в отношении него было выделено в отдельное производство, пишет 66.ru.
По некоторым данным, у Сергея Гайды может быть гражданство Польши. В СМИ сообщалось, что сразу после ухода в отставку из правительства Свердловской области в 2019 году он начал готовить документы для получения польского гражданства как потомок репрессированных поляков. Сам Гайда эту информацию не подтверждал. Однако корреспондент Вечерних ведомостей обнаружил, что в том же 2019 году Сергей Гайда учредил и возглавил организацию «Екатеринбургская национально-культурная автономия "Польский союз"», ещё одним учредителем стал его брат Станислав Гайда. В конце 2024 года организация была ликвидирована.
Скриншот с сервиса List-org.
После задержания Пильникова, Солдатова и Мамедова Гайда на связь не выходил. Отметим, что в открытой базе федерального розыска МВД при этом Сергей Гайда не значится.
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