В Екатеринбурге задержали «бегунков» из Москвы

Фото: УМВД Екатеринбурга





– рассказали в пресс-группе. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности обоих "бегунков" и задержать их. Оказалось, что оба "гастролера" прибыли на Урал из Москвы по поручению своих "работодателей"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге по подозрению в участии в мошеннических схемах задержали двух мужчин 38 и 32 лет, приехавших в уральскую столицу из Москвы. В полиции сообщают, что они забрали несколько сотен тысяч рублей у обманутых телефонными аферистами пенсионерок.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, потерпевшие – женщины 1936 и 1937 годов рождения. Обоим пенсионеркам позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили пожилых женщин в том, что им срочно нужно «спасать» свои деньги, так как их якобы могут похитить. В итоге пенсионерки передали свои сбережения курьерам, которые приехали к ним домой. Одна женщина отдала 350 тысяч рублей, а другая – 500 тысяч, которые хранила дома в тумбочке.Причём, как отметили в полиции, одной из потерпевших после этого мошенники честно сказали, что она может попрощаться со своими деньгами навсегда, а вторую заставили пойти в банк и снять ещё 500 тысяч, которые у неё были на счету. К счастью, сделать это ей не позволили представители банка. Позже курьеров задержали.Там также отметили, что оба «бегунка», как под копирку стали утверждать, что не знали, что работают на мошенников. Они пояснили, что устроились на работу через интернет и что их задачами было забирать деньги и пересылать их на указанные нанимателями счета. Для этого «работодатели» обоим купили им билеты до Екатеринбурга.На «бегунков» были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере». Сейчас курьеры находятся под стражей.