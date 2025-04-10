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В Екатеринбурге задержали «бегунков» из Москвы

11.13 Среда, 16 апреля 2025
Фото: УМВД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге по подозрению в участии в мошеннических схемах задержали двух мужчин 38 и 32 лет, приехавших в уральскую столицу из Москвы. В полиции сообщают, что они забрали несколько сотен тысяч рублей у обманутых телефонными аферистами пенсионерок.

Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, потерпевшие – женщины 1936 и 1937 годов рождения. Обоим пенсионеркам позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили пожилых женщин в том, что им срочно нужно «спасать» свои деньги, так как их якобы могут похитить. В итоге пенсионерки передали свои сбережения курьерам, которые приехали к ним домой. Одна женщина отдала 350 тысяч рублей, а другая – 500 тысяч, которые хранила дома в тумбочке.

Причём, как отметили в полиции, одной из потерпевших после этого мошенники честно сказали, что она может попрощаться со своими деньгами навсегда, а вторую заставили пойти в банк и снять ещё 500 тысяч, которые у неё были на счету. К счастью, сделать это ей не позволили представители банка. Позже курьеров задержали.


Фото: УМВД Екатеринбурга


«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности обоих "бегунков" и задержать их. Оказалось, что оба "гастролера" прибыли на Урал из Москвы по поручению своих "работодателей"»,

– рассказали в пресс-группе.


Там также отметили, что оба «бегунка», как под копирку стали утверждать, что не знали, что работают на мошенников. Они пояснили, что устроились на работу через интернет и что их задачами было забирать деньги и пересылать их на указанные нанимателями счета. Для этого «работодатели» обоим купили им билеты до Екатеринбурга.

На «бегунков» были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере». Сейчас курьеры находятся под стражей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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18:38 В Екатеринбурге поищут ответ на вопрос «Обязательно ли любить природу?»
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16:52 Уральская столица появилась на карте RecycleMap, где указаны пункты приёма вторсырья
16:27 В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал
15:45 В Свердловской области разрушается мост между Серовским трактом и посёлком Лёвиха
15:20 Счёт 13-летней екатеринбурженки ушёл в минус на 100 тысяч рублей после поездки на электросамокате
14:38 Общественники предложили провести всемирный конкурс на концепцию застройки бывшей территории Уралмашзавода
13:55 Ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидается в Свердловской области
13:38 Более 50 интернет-магазинов с нарушениями продавали ветпрепараты в Свердловской области
13:05 Драка на свадьбе для первоуральца закончилась 7,5 годам лишения свободы
12:41 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся восемь маршрутов общественного транспорта
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11:34 Пьяные «покатушки» на электросамокате в Серове закончились сломанным носом
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