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Ссора на почве ревности обернулась покушением на убийство в Артёмовском
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В городе Артёмовский возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Обвинение в совершении особо тяжкого преступления предъявлено 44-летнему местному жителю, сообщили в Следственном комитете России по Свердловской области.
По данным следствия, инцидент в конце прошлой недели, 11 апреля. В состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта он схватил нож и нанёс удар в область шеи своему оппоненту. Всё происходящее, по версии следствия, сопровождалось намерением лишить потерпевшего жизни. Однако вовремя оказанная медицинская помощь спасла пострадавшего от смерти.
Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, причиной конфликта стала ревность. По его словам, оба участника трагедии ранее уже имели проблемы с законом и были фигурантами уголовных дел. «Горе-кавалеры в этом криминально-любовном треугольнике давно знакомы правоохранительным органам», — прокомментировал он.
В настоящее время следствием Режевского межрайонного отдела возбуждено дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказанности вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, инцидент в конце прошлой недели, 11 апреля. В состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта он схватил нож и нанёс удар в область шеи своему оппоненту. Всё происходящее, по версии следствия, сопровождалось намерением лишить потерпевшего жизни. Однако вовремя оказанная медицинская помощь спасла пострадавшего от смерти.
Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, причиной конфликта стала ревность. По его словам, оба участника трагедии ранее уже имели проблемы с законом и были фигурантами уголовных дел. «Горе-кавалеры в этом криминально-любовном треугольнике давно знакомы правоохранительным органам», — прокомментировал он.
В настоящее время следствием Режевского межрайонного отдела возбуждено дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказанности вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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