Возрастное ограничение 18+

Осуждённый за коррупцию экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев освобождён по УДО

16.02 Понедельник, 14 апреля 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Осуждённый за взятку экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев добился условно-досрочного освобождения. Сегодня соответствующее решение вступило в законную силу.

Кагилев был одновременно депутатом городской думы от «Единой России» и областным чиновником – возглавлял государственное учреждение «Управление капитального строительства Свердловской области». Именно вторая должность и затянула его в коррупционное преступление – в 2017 году он способствовал победе в аукционе на реконструкцию спортивного центра «Синегорец» в посёлке Баранчинском под Кушвой компании «СтроймонтажУрал-2000». Взамен он попросил «откат» в размере 6,6 млн рублей (5% от суммы госконтракта).

В марте 2020 года Кировский суд Екатеринбурга признал Кагилева виновным в покушении на взяточничество в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК с применением статьи 30 УК) и приговорил к 7 годам колонии строгого режима. Однако сидеть столько чиновнику-коррупционеру не пришлось – уже через 3 года, в 2023 году, Кагилеву заменили наказание на принудительные работы с удержанием 15% в пользу государства, пишет объединённая пресс-служба судов Свердловской области.

А в начале 2025 года Кагилева освободили условно-досрочно – решение принял судья Первоуральского городского суда Дмитрий Карпенко. Прокурор Александра Ильиных подала апелляционное представление на это решение, но сегодня судья Свердловского областного суда Елена Цупак оставила его без удовлетворения. Таким образом, экс-депутат вышел на свободу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В уральской столице вынесли приговор по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей
14 апреля 2025
Гендиректору екатеринбургского «Гортранса» Нугаеву продлили содержание в СИЗО до 12 июня
10 апреля 2025
«Бегунку» и дропперу из Екатеринбурга вынесли приговор в Верхней Салде за участие в мошеннических схемах
10 апреля 2025
В Екатеринбурге в СИЗО отправили обвиняемого в убийстве двух девушек в 2001 году
11 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:47 Весеннее половодье в Свердловской области жителям не угрожает
20:38 В Ельцин-центре подскажут способы не потерять семейную «фотопамять»
20:21 Тяжёлая судьба екатеринбургского кота напоминает водителям почаще заглядывать под капот
19:34 В Байкаловском районе перед судом предстанет «гроза силовиков»
19:14 Родителей в Белинке поучат пережить переходный возраст их отпрысков
18:43 Свердловская область за последние два дня сильно пригорела
18:25 Суд в Екатеринбурге постановил ликвидировать Фонд Ройзмана*
17:59 15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
17:26 СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
17:01 Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг ждёт суд
16:16 Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском
16:02 Осуждённый за коррупцию экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев освобождён по УДО
15:41 На два дня ограничат движение по переулку Якорному в Екатеринбурге
15:23 Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу
14:35 В Екатеринбурге хотят провести Чемпионат России по синхронному плаванию
14:07 В уральской столице вынесли приговор по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей
13:09 Мэрия Екатеринбурга напоминают о репетиции парада 15 апреля
12:48 В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку
12:31 В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова
11:46 В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
11:17 В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
10:32 В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
09:51 В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя автолюбительница устроила ДТП с пострадавшими
09:14 Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
17:48 Жителю села в Свердловской области предъявили обвинение за нападение на полицейского
17:18 Под Екатеринбургом в посёлке Ключевск размывает единственную дорогу: на месте растёт яма
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
20:47 Весеннее половодье в Свердловской области жителям не угрожает
20:38 В Ельцин-центре подскажут способы не потерять семейную «фотопамять»
20:21 Тяжёлая судьба екатеринбургского кота напоминает водителям почаще заглядывать под капот
19:34 В Байкаловском районе перед судом предстанет «гроза силовиков»
19:14 Родителей в Белинке поучат пережить переходный возраст их отпрысков
18:43 Свердловская область за последние два дня сильно пригорела
18:25 Суд в Екатеринбурге постановил ликвидировать Фонд Ройзмана*
17:59 15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
17:26 СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
17:01 Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг ждёт суд
16:16 Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском
16:02 Осуждённый за коррупцию экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев освобождён по УДО
15:41 На два дня ограничат движение по переулку Якорному в Екатеринбурге
15:23 Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу
14:35 В Екатеринбурге хотят провести Чемпионат России по синхронному плаванию
14:07 В уральской столице вынесли приговор по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей
13:09 Мэрия Екатеринбурга напоминают о репетиции парада 15 апреля
12:48 В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку
12:31 В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова
11:46 В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
11:17 В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
10:32 В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
09:51 В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя автолюбительница устроила ДТП с пострадавшими
09:14 Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
17:48 Жителю села в Свердловской области предъявили обвинение за нападение на полицейского
17:18 Под Екатеринбургом в посёлке Ключевск размывает единственную дорогу: на месте растёт яма
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK