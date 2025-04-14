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Осуждённый за коррупцию экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев освобождён по УДО
Фото: Вечерние ведомости
Осуждённый за взятку экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев добился условно-досрочного освобождения. Сегодня соответствующее решение вступило в законную силу.
Кагилев был одновременно депутатом городской думы от «Единой России» и областным чиновником – возглавлял государственное учреждение «Управление капитального строительства Свердловской области». Именно вторая должность и затянула его в коррупционное преступление – в 2017 году он способствовал победе в аукционе на реконструкцию спортивного центра «Синегорец» в посёлке Баранчинском под Кушвой компании «СтроймонтажУрал-2000». Взамен он попросил «откат» в размере 6,6 млн рублей (5% от суммы госконтракта).
В марте 2020 года Кировский суд Екатеринбурга признал Кагилева виновным в покушении на взяточничество в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК с применением статьи 30 УК) и приговорил к 7 годам колонии строгого режима. Однако сидеть столько чиновнику-коррупционеру не пришлось – уже через 3 года, в 2023 году, Кагилеву заменили наказание на принудительные работы с удержанием 15% в пользу государства, пишет объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
А в начале 2025 года Кагилева освободили условно-досрочно – решение принял судья Первоуральского городского суда Дмитрий Карпенко. Прокурор Александра Ильиных подала апелляционное представление на это решение, но сегодня судья Свердловского областного суда Елена Цупак оставила его без удовлетворения. Таким образом, экс-депутат вышел на свободу.
Кагилев был одновременно депутатом городской думы от «Единой России» и областным чиновником – возглавлял государственное учреждение «Управление капитального строительства Свердловской области». Именно вторая должность и затянула его в коррупционное преступление – в 2017 году он способствовал победе в аукционе на реконструкцию спортивного центра «Синегорец» в посёлке Баранчинском под Кушвой компании «СтроймонтажУрал-2000». Взамен он попросил «откат» в размере 6,6 млн рублей (5% от суммы госконтракта).
В марте 2020 года Кировский суд Екатеринбурга признал Кагилева виновным в покушении на взяточничество в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК с применением статьи 30 УК) и приговорил к 7 годам колонии строгого режима. Однако сидеть столько чиновнику-коррупционеру не пришлось – уже через 3 года, в 2023 году, Кагилеву заменили наказание на принудительные работы с удержанием 15% в пользу государства, пишет объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
А в начале 2025 года Кагилева освободили условно-досрочно – решение принял судья Первоуральского городского суда Дмитрий Карпенко. Прокурор Александра Ильиных подала апелляционное представление на это решение, но сегодня судья Свердловского областного суда Елена Цупак оставила его без удовлетворения. Таким образом, экс-депутат вышел на свободу.
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