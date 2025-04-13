В Байкаловском районе перед судом предстанет «гроза силовиков»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Байкаловского района Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Байкалово. Мужчина обвиняется в угрозе применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Ирбитский районный суд для рассмотрения по существу.Согласно материалам следствия, инцидент произошёл 2 ноября 2024 года. Участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России «Байкаловский» во время профилактического обхода получил информацию о возможном нахождении в одном из домов разыскиваемого гражданина. Сведения были оперативно переданы сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции и судебным приставам, в производстве которых находилось постановление о принудительном приводе этого лица на судебное заседание, назначенное на тот же день.Прибывшие на место сотрудники обнаружили разыскиваемого мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Попытка задержания вызвала агрессивную реакцию. Обвиняемый, по версии следствия, схватил металлический корнеудалитель — инструмент, внешне схожий с ножом, — и начал активно угрожать представителям власти. Размахивая предметом и выкрикивая угрозы физической расправы и убийства, он двигался в сторону сотрудников, создавая реальную опасность для их жизни и здоровья.В итоге действия «грозы силовиков» расценены как воспрепятствование исполнению служебных обязанностей и квалифицированы по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации — угроза применения насилия в отношении представителя власти. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет, как уточняет прокуратура Свердловской области.