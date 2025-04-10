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В уральской столице вынесли приговор по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 35-летнему мужчине, который вымогал у знакомого 12 миллионов рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в июле 2021 года он вымогал у своего знакомого 1 миллион рублей в счёт погашения неких долговых обязательств, которых у потерпевшего фактически не было. В итоге, опасаясь, что вымогатель воплотит угрозы в реальность, отдал деньги. Однако на этом всё не кончилось. В сентябре того же года мужчина вернулся и потребовал отдать ему ещё 11 миллионов рублей или переписать на него недвижимость на 9 миллионов рублей.
Вымогательством он занимался не один, а с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Суд признал его виновным по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере) и назначил 8 лет исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в июле 2021 года он вымогал у своего знакомого 1 миллион рублей в счёт погашения неких долговых обязательств, которых у потерпевшего фактически не было. В итоге, опасаясь, что вымогатель воплотит угрозы в реальность, отдал деньги. Однако на этом всё не кончилось. В сентябре того же года мужчина вернулся и потребовал отдать ему ещё 11 миллионов рублей или переписать на него недвижимость на 9 миллионов рублей.
Вымогательством он занимался не один, а с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Суд признал его виновным по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере) и назначил 8 лет исправительной колонии строгого режима.
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