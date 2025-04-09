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В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина

10.32 Понедельник, 14 апреля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Берёзовском вынесли приговор бывшей сотруднице «Монетки», которая почти три недели присваивала себе выручку, оформляя возврат средств в тайне от покупателей и руководства.

Как рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда, с 23 августа по 11 сентября 2023 года продавщица «вернула» 49 148 рублей 48 копеек. Когда всё вскрылось, она возместила магазину ущерб и написала явку с повинной.

На суде продавщица полностью признала вину и раскаялась. Пояснить, что толкнуло её на преступление, она не смогла.

«Судья признала её виновной в растрате и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей»,

– сообщили в суде.


Приговор пока не вступил в законную силу.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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16:16 Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском
15:41 На два дня ограничат движение по переулку Якорному в Екатеринбурге
15:23 Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу
14:35 В Екатеринбурге хотят провести Чемпионат России по синхронному плаванию
14:07 В уральской столице вынесли приговор по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей
13:09 Мэрия Екатеринбурга напоминают о репетиции парада 15 апреля
12:48 В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку
12:31 В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова
11:46 В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
11:17 В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
10:32 В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
09:51 В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя автолюбительница устроила ДТП с пострадавшими
09:14 Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
17:48 Жителю села в Свердловской области предъявили обвинение за нападение на полицейского
17:18 Под Екатеринбургом в посёлке Ключевск размывает единственную дорогу: на месте растёт яма
15:58 В Серове 16-летняя девушка попала под машину, когда упала с бордюра
15:44 Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 апреля?
14:26 В Каменске-Уральском ограничат движение на ж/д переезде из-за аварийных работ
13:57 В Екатеринбурге за неделю произошло 99 пожаров, один из них — на крыше ТЦ «Гринвич»
13:40 В Екатеринбурге более полугода не поднимают скульптуру Гаврилова, упавшую в парке Лесоводов
12:52 В Екатеринбурге неизвестный поджёг дверь бара «Молодость»
11:50 В Свердловской области из-за паводка ограничен проезд к трём населённым пунктам
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