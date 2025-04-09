Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском вынесли приговор бывшей сотруднице «Монетки», которая почти три недели присваивала себе выручку, оформляя возврат средств в тайне от покупателей и руководства.
Как рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда, с 23 августа по 11 сентября 2023 года продавщица «вернула» 49 148 рублей 48 копеек. Когда всё вскрылось, она возместила магазину ущерб и написала явку с повинной.
На суде продавщица полностью признала вину и раскаялась. Пояснить, что толкнуло её на преступление, она не смогла.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда, с 23 августа по 11 сентября 2023 года продавщица «вернула» 49 148 рублей 48 копеек. Когда всё вскрылось, она возместила магазину ущерб и написала явку с повинной.
На суде продавщица полностью признала вину и раскаялась. Пояснить, что толкнуло её на преступление, она не смогла.
«Судья признала её виновной в растрате и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей»,
– сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Общественно полезными работами наказал суд не платившего алименты жителя Берёзовского
08 апреля 2025
08 апреля 2025