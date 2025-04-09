В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина





– сообщили в суде. «Судья признала её виновной в растрате и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Берёзовском вынесли приговор бывшей сотруднице «Монетки», которая почти три недели присваивала себе выручку, оформляя возврат средств в тайне от покупателей и руководства.Как рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда, с 23 августа по 11 сентября 2023 года продавщица «вернула» 49 148 рублей 48 копеек. Когда всё вскрылось, она возместила магазину ущерб и написала явку с повинной.На суде продавщица полностью признала вину и раскаялась. Пояснить, что толкнуло её на преступление, она не смогла.Приговор пока не вступил в законную силу.