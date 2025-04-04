Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области рассмотрят уголовное дело о незаконном обороте алкоголя
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области будут судить мужчину, 1983 года рождения, который в ноябре прошлого года начал самостоятельно производить алкоголь, а потом разливал по бутылкам, планируя продавать спиртное под видом известных марок.
По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2024 года приобрёл оборудование для производства алкогольной продукции и не менее 120 литров спиртосодержащей жидкости. Далее он смешивал её с водой и разливал в заранее приобретённые ёмкости под видом известных торговых марок. Всё это он хранил на складе в посёлке Исток под Екатеринбургом, где и производил. В том же месяце, 22 ноября 2024 года, правоохранители там обнаружили алкоголь крепостью 30-32%, общим объёмом 1052,75 литра на более 437 тысяч рублей. Вся продукция была изъята из оборота.
Как сообщили в прокуратуре области, ведомство утвердило обвинительное заключение и передало уголовное дело в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2024 года приобрёл оборудование для производства алкогольной продукции и не менее 120 литров спиртосодержащей жидкости. Далее он смешивал её с водой и разливал в заранее приобретённые ёмкости под видом известных торговых марок. Всё это он хранил на складе в посёлке Исток под Екатеринбургом, где и производил. В том же месяце, 22 ноября 2024 года, правоохранители там обнаружили алкоголь крепостью 30-32%, общим объёмом 1052,75 литра на более 437 тысяч рублей. Вся продукция была изъята из оборота.
Как сообщили в прокуратуре области, ведомство утвердило обвинительное заключение и передало уголовное дело в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Двух жителей Нижнего Тагила буду судить за хищение кабелей
04 апреля 2025
04 апреля 2025
За убийство незнакомца и покушение на убийство его спутника в Екатеринбурге будут судить пятерых мужчин
08 апреля 2025
08 апреля 2025