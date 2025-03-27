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Экс-сотрудника свердловского МинАПК признали виновным в получении взятки за бездействие
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал бывшего сотрудника Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в получении взятки в размере полумиллиона рублей за бездействие.
Как сообщили в прокуратуре региона, в декабре 2017 года и в январе 2019 года он, занимая должность ведущего специалиста отдела государственного технического надзора, проверял АНПОО «МотоАкадемия» на соответствие оборудования и оснащенности образовательного процесса требованиям законодательства, после чего принимал экзамены в составе экзаменационной комиссии.
Судом и следствием удалось установить, что именно тогда у него с директором мотошколы возникли «доверительные взаимоотношения», которые, судя по всему, подтолкнули его согласиться закрыть глаза на нарушения за «вознаграждение».
О каких именно нарушениях шла речь, не уточняется.
Сумма взятки, по данным ведомства, превысила 531 тысячу рублей.
Суд признал экс-сотрудника областного МинАПК виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за бездействия в пользу взяткодателя, общее покровительство и попустительство по службе) и назначил ему штраф на сумму свыше 3,4 миллиона рублей с лишением права занимать должности в госструктурах на 5 лет.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Как сообщили в прокуратуре региона, в декабре 2017 года и в январе 2019 года он, занимая должность ведущего специалиста отдела государственного технического надзора, проверял АНПОО «МотоАкадемия» на соответствие оборудования и оснащенности образовательного процесса требованиям законодательства, после чего принимал экзамены в составе экзаменационной комиссии.
Судом и следствием удалось установить, что именно тогда у него с директором мотошколы возникли «доверительные взаимоотношения», которые, судя по всему, подтолкнули его согласиться закрыть глаза на нарушения за «вознаграждение».
«В период с января 2020 года по май 2022 года осуждённый получил от директора "МотоАкадемии" взятки за неприменение входящих в его полномочия мер ответственности при выявлении нарушений, допускаемых должностными лицами мотошколы»,
– рассказали в прокуратуре.
О каких именно нарушениях шла речь, не уточняется.
Сумма взятки, по данным ведомства, превысила 531 тысячу рублей.
Суд признал экс-сотрудника областного МинАПК виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за бездействия в пользу взяткодателя, общее покровительство и попустительство по службе) и назначил ему штраф на сумму свыше 3,4 миллиона рублей с лишением права занимать должности в госструктурах на 5 лет.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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