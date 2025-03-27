Экс-сотрудника свердловского МинАПК признали виновным в получении взятки за бездействие

– рассказали в прокуратуре.

«В период с января 2020 года по май 2022 года осуждённый получил от директора "МотоАкадемии" взятки за неприменение входящих в его полномочия мер ответственности при выявлении нарушений, допускаемых должностными лицами мотошколы»,