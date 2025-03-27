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Экс-сотрудника свердловского МинАПК признали виновным в получении взятки за бездействие

17.51 Четверг, 27 марта 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал бывшего сотрудника Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в получении взятки в размере полумиллиона рублей за бездействие.

Как сообщили в прокуратуре региона, в декабре 2017 года и в январе 2019 года он, занимая должность ведущего специалиста отдела государственного технического надзора, проверял АНПОО «МотоАкадемия» на соответствие оборудования и оснащенности образовательного процесса требованиям законодательства, после чего принимал экзамены в составе экзаменационной комиссии.

Судом и следствием удалось установить, что именно тогда у него с директором мотошколы возникли «доверительные взаимоотношения», которые, судя по всему, подтолкнули его согласиться закрыть глаза на нарушения за «вознаграждение».

«В период с января 2020 года по май 2022 года осуждённый получил от директора "МотоАкадемии" взятки за неприменение входящих в его полномочия мер ответственности при выявлении нарушений, допускаемых должностными лицами мотошколы»,

– рассказали в прокуратуре.


О каких именно нарушениях шла речь, не уточняется.

Сумма взятки, по данным ведомства, превысила 531 тысячу рублей.

Суд признал экс-сотрудника областного МинАПК виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за бездействия в пользу взяткодателя, общее покровительство и попустительство по службе) и назначил ему штраф на сумму свыше 3,4 миллиона рублей с лишением права занимать должности в госструктурах на 5 лет.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:42 СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на складе в Екатеринбурге
15:16 Североуральские врачи спасли полуторогодовалого ребёнка от проглоченной фурнитуры
14:49 В Екатеринбургском музее ИЗО покажут работы молодых мастеров ювелирного и камнерезного дела
13:57 Житель Нижнего Тагила благодаря свердловским врачам пережил внутричерепное кровоизлияние и инфаркт
13:28 Председателя красноуфимской думы Анатолия Худякова отправили под стражу
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12:29 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-руководительнице свердловского отделения «Движение первых»
12:14 Администрация Верхней Пышмы сообщила об отставке мэра Ивана Соломина
11:10 СМИ сообщают о задержании директора спортшколы «Факел» в Екатеринбурге
10:28 Опасный разворот привёл к смертельному ДТП на ЕКАД
10:07 Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поднял вопрос о строительстве метро в Екатеринбурге
09:40 В Екатеринбурге пропала 17-летняя девочка с татуировкой на левой руке
09:16 Денис Паслер назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области
20:54 Девять новых светофоров и 25 переходов появилось в Екатеринбурге в прошлом году
20:42 В Екатеринбурге 17-летнего подростка арестовали за покушение на убийство
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