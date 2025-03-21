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Председателя красноуфимской думы Анатолия Худякова отправили под стражу

13.28 Четверг, 27 марта 2025
Фото: Красноуфимский районный суд
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Председателя думы Красноуфимского городского округа Анатолия Худякова отправили под стражу. Органы следствия обвиняют его по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, сообщает прокуратура Свердловской области.

Меру пресечения в виде заключение в СИЗО ему избрали сегодня, 27 марта, в Красноуфимском районном суде.

На заключении под стражу настоял межрайонный прокурор, аргументировав свою позицию тяжким преступлением обвиняемого и опасениями, что спикер думы округа будучи на свободе сможет помешать расследованию.

«Он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на подчиненных лиц, а также иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда»,

– пояснили в прокуратуре.


Он останется в СИЗО до 25 мая 2025 года.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:28 Председателя красноуфимской думы Анатолия Худякова отправили под стражу
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12:29 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-руководительнице свердловского отделения «Движение первых»
12:14 Администрация Верхней Пышмы сообщила об отставке мэра Ивана Соломина
11:10 СМИ сообщают о задержании директора спортшколы «Факел» в Екатеринбурге
10:28 Опасный разворот привёл к смертельному ДТП на ЕКАД
10:07 Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поднял вопрос о строительстве метро в Екатеринбурге
09:40 В Екатеринбурге пропала 17-летняя девочка с татуировкой на левой руке
09:16 Денис Паслер назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области
20:54 Девять новых светофоров и 25 переходов появилось в Екатеринбурге в прошлом году
20:42 В Екатеринбурге 17-летнего подростка арестовали за покушение на убийство
19:54 На ЕКАД случилось ДТП с участием 9-летнего ребёнка
19:37 Екатеринбуржцев научат ваять барельефы в стиле конструктивизма
18:52 Пожарная обстановка в Свердловской области остаётся напряжённой
18:38 Выманившей у уральской пенсионерки деньги мошенницей оказалась ростовчанка
17:40 Мэрия Екатеринбурга намерена избавиться от незаконно установленного гаража в Академическом районе
17:11 Метеорологи предупреждают об атмосферном загрязнении в Свердловской области
16:58 Эпидемиологи ожидают в Свердловской области увеличение численности клещей в 2025 году
16:14 Похитившей у ачитской больницы деньги экс-бухгалтерше вынесли приговор
15:30 Ещё в четырёх местах в Екатеринбурге появятся запрещающие парковку знаки
14:59 СК возбудил уголовное дело после расправы школьницы над сверстницей в Екатеринбурге
14:21 Поддержать протестующих против строительства мусорного полигона под Сысертью вышел житель Челябинской области
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