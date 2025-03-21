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Председателя красноуфимской думы Анатолия Худякова отправили под стражу
Фото: Красноуфимский районный суд
Председателя думы Красноуфимского городского округа Анатолия Худякова отправили под стражу. Органы следствия обвиняют его по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, сообщает прокуратура Свердловской области.
Меру пресечения в виде заключение в СИЗО ему избрали сегодня, 27 марта, в Красноуфимском районном суде.
На заключении под стражу настоял межрайонный прокурор, аргументировав свою позицию тяжким преступлением обвиняемого и опасениями, что спикер думы округа будучи на свободе сможет помешать расследованию.
Он останется в СИЗО до 25 мая 2025 года.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Меру пресечения в виде заключение в СИЗО ему избрали сегодня, 27 марта, в Красноуфимском районном суде.
На заключении под стражу настоял межрайонный прокурор, аргументировав свою позицию тяжким преступлением обвиняемого и опасениями, что спикер думы округа будучи на свободе сможет помешать расследованию.
«Он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на подчиненных лиц, а также иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда»,
– пояснили в прокуратуре.
Он останется в СИЗО до 25 мая 2025 года.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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