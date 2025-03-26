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В Екатеринбурге вынесли приговор экс-руководительнице свердловского отделения «Движение первых»
Фото: Октябрьский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Образование». Виновной признали бывшую руководительницу свердловского отделения «Движение первых» Наталью Ермаченко.
Как рассказали в Свердловской областном суде, её обвиняли в хищении более 4,7 миллиона рублей в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года.
Судом и следствием было установлено, что она похитила эти средства, когда занималась закупкой брендированной продукции и поставки товаров для мероприятий. По факту поставлялась только часть товаров от указанных в накладных. «Сэкономленные» деньги она выводила через счёт другого юридического лица, а затем с помощью знакомой использовала для внесения первоначального взноса на покупку квартиры.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал её виновной по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», а также по части 2 статьи 174.1 УК РФ – «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере».
Ей назначили наказание в виде 3,5 лет в колонии общего режима. Кроме этого, осуждённая обязана выплатить штраф в размере 100 000 рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в Свердловской областном суде, её обвиняли в хищении более 4,7 миллиона рублей в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года.
Судом и следствием было установлено, что она похитила эти средства, когда занималась закупкой брендированной продукции и поставки товаров для мероприятий. По факту поставлялась только часть товаров от указанных в накладных. «Сэкономленные» деньги она выводила через счёт другого юридического лица, а затем с помощью знакомой использовала для внесения первоначального взноса на покупку квартиры.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал её виновной по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», а также по части 2 статьи 174.1 УК РФ – «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере».
Ей назначили наказание в виде 3,5 лет в колонии общего режима. Кроме этого, осуждённая обязана выплатить штраф в размере 100 000 рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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