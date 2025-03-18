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Екатеринбургской пенсионерке вернут выманенную обманом крупную сумму
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге прокуратура взыскала с владельца банковского счета более 600 тысяч рублей в пользу местной жительницы, ставшей жертвой мошенников. Об этом сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Как установила проверка прокуратуры Верх-Исетского административного района Екатеринбурга, 76-летняя женщина, местная жительница, перевела деньги на якобы «безопасный» счёт. Сделала она это, следуя указаниям неизвестного лица, позвонившего ей, и умело психологически её действиями манипулировавшего. Впоследствии оказалось, что средства поступили на счёт жителя Калининграда.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса РФ («мошенничество в крупном размере»), а прокуратура обратилась в Центральный районный суд Калининграда с иском о взыскании неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования, обязав владельца счёта вернуть похищенные деньги.
Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.
Как установила проверка прокуратуры Верх-Исетского административного района Екатеринбурга, 76-летняя женщина, местная жительница, перевела деньги на якобы «безопасный» счёт. Сделала она это, следуя указаниям неизвестного лица, позвонившего ей, и умело психологически её действиями манипулировавшего. Впоследствии оказалось, что средства поступили на счёт жителя Калининграда.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса РФ («мошенничество в крупном размере»), а прокуратура обратилась в Центральный районный суд Калининграда с иском о взыскании неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования, обязав владельца счёта вернуть похищенные деньги.
Исполнение решения находится под контролем прокуратуры.
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