Объявленного в федеральный розыск из-за неуплаченных алиментов омича задержали в Екатеринбурге





– рассказали в УТ МВД. «Информацию о задержании гражданина транспортные полицейские передали инициатору розыска. В настоящее время задержанный помещен в СПЗЛ и ожидает суда по изменению меры наказания на более строгую»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали 33-летнего мужчину из Омска, которого объявили в федеральный розыск из-за неуплаченных алиментов на шестилетнего сына.Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, ещё весной прошлого года омичу за неуплату алиментов (ст. 157 УК РФ) назначили наказание в виде исправительных работ на пять месяцев, но он не захотел отбывать наказание и скрылся, вследствие чего его объявили в федеральный розыск. Своему сыну он должен был около 80 тысяч рублей.Накануне, 24 марта, сотрудники полиции, проверявшие поезд «Устье-Аха - Екатеринбург», заметили, что один из пассажиров походил по приметам на одного из тех, кого они видели в ориентировках. На всякий случай его решили доставить в дежурную часть транспортной полиции, чтобы проверить, и не прогадали.