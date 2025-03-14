Убийца родной матери просил суд Нижнего Тагила смягчить наказание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле прошло судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство Андрея Иванова о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания. Ходатайствующий осуждён за убийство родной матери.В 2020 году Иванов был приговорён к 9 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за убийство и угрозу убийством. По версии следствия, он задушил свою мать подушкой во время ссоры, а затем расчленил тело и спрятал останки за городом. Позже он попытался убить и родную тётю, чтобы скрыть преступление, но женщине удалось спастись и обратиться в полицию.При рассмотрении ходатайства суд учёл мнение прокурора и администрации колонии. Прокурор указал, что осужденный не демонстрирует безупречного поведения, а его освобождение противоречит целям наказания. Суд согласился с доводами стороны обвинения и оставил матереубийцу в колонии. Как уточняют в прокуратуре Свердловской области, решение пока не вступило в законную силу.