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В Свердловском облсуде начался процесс по делу о реабилитации нацизма юношей из Первоуральска
Фото: Свердловский областной суд / t.me/ekboblsud
В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела 19-летнего молодого человека из Первоуральска, которому вменяют реабилитацию нацизма.
По версии следствия, в мае и августе 2023 года тогда ещё несовершеннолетний парень опубликовал во «ВКонтакнте» посты, в которых «оправдывал идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, и отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала».
Сообщается, что молодой человека признаю свою вину и раскаялся. Однако следствие ещё продолжается. Начался допрос свидетелей, сообщают в облсуде.
По версии следствия, в мае и августе 2023 года тогда ещё несовершеннолетний парень опубликовал во «ВКонтакнте» посты, в которых «оправдывал идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, и отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала».
Сообщается, что молодой человека признаю свою вину и раскаялся. Однако следствие ещё продолжается. Начался допрос свидетелей, сообщают в облсуде.
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