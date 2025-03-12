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В Екатеринбурге в дом к женщине ночью пробрался мужчина и попытался её изнасиловать
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СУ СК по Свердловской области сообщает о возбуждении уголовного дела о незаконном проникновение в жилище и покушении на половую неприкосновенность местной жительницы в Екатеринбурге.
По данным следствия, в ночь на 18 марта 2025 года мужчина пробрался к ней в дом и попытался изнасиловать. Однако женщина смогла дать отпор, и он, решив бросить эту затею, сбежал. Вот только от ответственности ему уйти уже не удалось. Вскоре его задержали, и он признал вину.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
По данным следствия, в ночь на 18 марта 2025 года мужчина пробрался к ней в дом и попытался изнасиловать. Однако женщина смогла дать отпор, и он, решив бросить эту затею, сбежал. Вот только от ответственности ему уйти уже не удалось. Вскоре его задержали, и он признал вину.
«По указанному сообщению в этот же день было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело»,
– рассказали в СК.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
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