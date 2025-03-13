За попытку зарезать соседа осудили жителя Полевского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Полевском местный житель признан виновным в покушении на убийство. Погибшим едва не стал сосед преступника.Кровавое преступление было совершено в ночь на 25 мая 2024 года на территории коллективного сада «Малахит». По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим соседом. Во время ссоры он нанес потерпевшему ножевое ранение в область шеи. Однако жертва оказала сопротивление, а вмешательство отца нападавшего, который выхватил у него нож, помогло предотвратить трагедию. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, благодаря чему его удалось спасти.В ходе следствия были проведены допросы свидетелей, осмотр места преступления, проверка показаний и экспертизы. После рассмотрения всех доказательств суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.