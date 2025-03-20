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СК завершил расследование убийства 11-летней девочки в Волчанске в 2002 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 11-летней девочки в Волчанске в декабре 2002 года.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга, четвёртому отделу по расследованию особо важных дел, который занимается преступлениями прошлых лет, удалось собрать доказательства о причастности к смерти девочки 46-летнего жителя Карпинска. По версии следствия, мужчина убил девочку, когда она была у него в гостях, и, чтобы скрыть преступления, он сначала закопал её тело в подвале дома, а потом вывез за город и сжёг в лесу.
Установить генетический профиль погибшей удалось в 2023 году, когда для специалистов стали доступны новые методики.
Он также подчеркнул, что по результатам психиатрической экспертизы обвиняемый оказался вменяемым.
Мужчине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии). Его дело будут рассматривать в Карпинском городском суде.
Известно, что ранее мужчина уже был судим за преступления сексуализированного характера.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга, четвёртому отделу по расследованию особо важных дел, который занимается преступлениями прошлых лет, удалось собрать доказательства о причастности к смерти девочки 46-летнего жителя Карпинска. По версии следствия, мужчина убил девочку, когда она была у него в гостях, и, чтобы скрыть преступления, он сначала закопал её тело в подвале дома, а потом вывез за город и сжёг в лесу.
Установить генетический профиль погибшей удалось в 2023 году, когда для специалистов стали доступны новые методики.
«В результате кропотливой работы удалось собрать комплекс доказательств, подтверждающих причастность фигуранта к убийству ребёнка. Под бременем неопровержимых улик он сознался в содеянном»,
– рассказал Шульга.
Он также подчеркнул, что по результатам психиатрической экспертизы обвиняемый оказался вменяемым.
Мужчине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии). Его дело будут рассматривать в Карпинском городском суде.
Известно, что ранее мужчина уже был судим за преступления сексуализированного характера.
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