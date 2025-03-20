СК завершил расследование убийства 11-летней девочки в Волчанске в 2002 году





– рассказал Шульга. «В результате кропотливой работы удалось собрать комплекс доказательств, подтверждающих причастность фигуранта к убийству ребёнка. Под бременем неопровержимых улик он сознался в содеянном»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 11-летней девочки в Волчанске в декабре 2002 года.Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга, четвёртому отделу по расследованию особо важных дел, который занимается преступлениями прошлых лет, удалось собрать доказательства о причастности к смерти девочки 46-летнего жителя Карпинска. По версии следствия, мужчина убил девочку, когда она была у него в гостях, и, чтобы скрыть преступления, он сначала закопал её тело в подвале дома, а потом вывез за город и сжёг в лесу.Установить генетический профиль погибшей удалось в 2023 году, когда для специалистов стали доступны новые методики.Он также подчеркнул, что по результатам психиатрической экспертизы обвиняемый оказался вменяемым.Мужчине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии). Его дело будут рассматривать в Карпинском городском суде.Известно, что ранее мужчина уже был судим за преступления сексуализированного характера.