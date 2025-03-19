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В Ревде мужчина насмерть забил свою сестру молотком
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ревде местному жителю предъявили обвинение в убийстве родной сестры, сообщает СУ СК России по Свердловской области. Семейная трагедия произошла днём 11 марта 2025 года.
По версии следствия, в этот день мужчина поссорился со своей сестрой и насмерть забил её молотком. Большинство ударов пришлось на голову и лицо. Она умерла от полученных травм на месте происшествия.
Сообщается, что были опрошены свидетели и назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая.
По версии следствия, в этот день мужчина поссорился со своей сестрой и насмерть забил её молотком. Большинство ударов пришлось на голову и лицо. Она умерла от полученных травм на месте происшествия.
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Сообщается, что были опрошены свидетели и назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и дактилоскопическая.
«С учётом тяжести содеянного и иных обстоятельств, в отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,
– сказали в СК региона.
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