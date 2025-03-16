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В Нижнем Тагиле задержали опасных хулиганов
Стоп-кадр видео ТВ ГУ МВД
Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали группу местных жителей, подозреваемых в серьёзных преступлениях, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ) и в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть причастны к ряду инцидентов, среди которых — драки на месте дорожно-транспортных происшествий и агрессивные нападения на прохожих. В настоящее время ведётся расследование, а также проверяются возможные дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
Полиция Нижнего Тагила обращается к гражданам с просьбой откликнуться всех, кто мог пострадать от действий задержанных. Потерпевшие могут подать заявление в отдел полиции по месту жительства или обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: улица Островского, 7. Стражи порядка гарантируют рассмотрение всех обращений и призывают не оставлять преступления без последствий.
По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть причастны к ряду инцидентов, среди которых — драки на месте дорожно-транспортных происшествий и агрессивные нападения на прохожих. В настоящее время ведётся расследование, а также проверяются возможные дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
Полиция Нижнего Тагила обращается к гражданам с просьбой откликнуться всех, кто мог пострадать от действий задержанных. Потерпевшие могут подать заявление в отдел полиции по месту жительства или обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: улица Островского, 7. Стражи порядка гарантируют рассмотрение всех обращений и призывают не оставлять преступления без последствий.
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