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Стрелявший в продавца из страйкбольного автомата житель Североуральска ответит перед судом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Североуральский городской суд передали уголовное дело местного жителя, который 14 января 2025 года пришёл в магазин крупной торговый сети в посёлке Калья и открыл стрельбу по одному из его сотрудников.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, поводом для этого стало замечание, высказанное продавцом в сторону обвиняемого. После него мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, вернулся в магазин с электропневматическим страйкбольным автоматом Cyma CM680F и стал стрелять из него по обидчику, целясь преимущественно в голову.
Эксперты расценили полученные травмы как лёгкий вред здоровью. В итоге мужчине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, поводом для этого стало замечание, высказанное продавцом в сторону обвиняемого. После него мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, вернулся в магазин с электропневматическим страйкбольным автоматом Cyma CM680F и стал стрелять из него по обидчику, целясь преимущественно в голову.
«Указанными действиями сотруднику магазина были причинены телесные повреждения в виде шести ран лобной области головы, пять ран правой кисти»,
– рассказали в ведомстве.
Эксперты расценили полученные травмы как лёгкий вред здоровью. В итоге мужчине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
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