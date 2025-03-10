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Остановившем машину с иностранцами инспекторам ДПС Новолялинского округа попытались дать взятку
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В посёлке Лобва Новолялинского муниципального округа Свердловской области инспекторам ДПС, остановивших Kia Rio с иностранцами, попытались дать взятку.
Как рассказали в региональном УГИБДД, за рулём был 23- гражданин одной из стран ближнего зарубежья, а среди его пассажиров были его земляки возрасте 31 год, 22 года и 46 лет, двое из которых, как позже выяснилось, находились в стране незаконно.
Желая избежать административной ответственности, иностранцы предложили сотрудникам ДПС взятку. Деньги они оставили на панели приборов, рассчитывая получить лояльность. Однако инспектора не стали её принимать. Теперь иностранным гражданам грозит лишения свободы до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.
Как рассказали в региональном УГИБДД, за рулём был 23- гражданин одной из стран ближнего зарубежья, а среди его пассажиров были его земляки возрасте 31 год, 22 года и 46 лет, двое из которых, как позже выяснилось, находились в стране незаконно.
«Пассажиры, которым 31 и 22 года, находились на территории России с нарушением правил пребывания иностранных граждан. На них составили протоколы по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ. Ещё у двух пассажиров – граждан в возрасте 46 и 22 лет – отсутствовали документы, подтверждающие личность, в связи с чем их пришлось доставить в отделение полиции»,
– рассказали в пресс-группе.
Желая избежать административной ответственности, иностранцы предложили сотрудникам ДПС взятку. Деньги они оставили на панели приборов, рассчитывая получить лояльность. Однако инспектора не стали её принимать. Теперь иностранным гражданам грозит лишения свободы до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.
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