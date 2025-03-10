Остановившем машину с иностранцами инспекторам ДПС Новолялинского округа попытались дать взятку

– рассказали в пресс-группе.

«Пассажиры, которым 31 и 22 года, находились на территории России с нарушением правил пребывания иностранных граждан. На них составили протоколы по части 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ. Ещё у двух пассажиров – граждан в возрасте 46 и 22 лет – отсутствовали документы, подтверждающие личность, в связи с чем их пришлось доставить в отделение полиции»,