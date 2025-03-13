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К 13 годам колонии приговорили жителя Первоуральска за убийство гостя
Фото: прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok
В Первоуральске вынесли приговор Юрию Пашнину, 44-летнему местному жителю, который насмерть забил своего гостя, с которым он пил на кухне.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, убийство произошло поздно вечером 29 марта 2024 года. Суд установил, что в тогда у Пашнина было двое гостей, с одним из которых у него произошёл словесный конфликт, закончившийся дракой.
От полученных травм мужчина скончался. Скорую вызвал второй гость, ставший свидетелем произошедшего.
Свою вину Юрий Пашнин признал частично, заявив, что он защищался.
Суд проходил с участием коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что мужчина виновен и не заслуживает снисхождения. В итоге Первоуральский городской суд с учётом вердикта коллегии присяжных, позиции гособвинителя и прошлым виновного назначил ему 13 лет в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, убийство произошло поздно вечером 29 марта 2024 года. Суд установил, что в тогда у Пашнина было двое гостей, с одним из которых у него произошёл словесный конфликт, закончившийся дракой.
«В ходе неё он нанес мужчине свыше 30 ударов руками, ногами и стеклянной бутылкой в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей»,
– рассказали в ведомстве.
От полученных травм мужчина скончался. Скорую вызвал второй гость, ставший свидетелем произошедшего.
Свою вину Юрий Пашнин признал частично, заявив, что он защищался.
Суд проходил с участием коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что мужчина виновен и не заслуживает снисхождения. В итоге Первоуральский городской суд с учётом вердикта коллегии присяжных, позиции гособвинителя и прошлым виновного назначил ему 13 лет в исправительной колонии строгого режима.
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