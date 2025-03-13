Убийца внука отправлен екатеринбургским судом на принудительное лечение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге суд вынес решение о применении принудительных мер медицинского характера к местному жителю 1979 года рождения, совершившему общественно опасное деяние в отношении своего полуторамесячного внука. Следствие и судебная экспертиза установили, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием и является невменяемым.Трагедия произошла в ночь на 16 октября 2024 года в одной из екатеринбургских квартир по улице Инженерной. По версии следствия, мужчина с особой жестокостью причинил телесные повреждения своему малолетнему внуку. От полученных травм младенец скончался на месте.Как установили следователи, преступление было совершено на глазах у матери и бабушки ребенка. Женщины не смогли оказать сопротивление нападавшему, так как он обладал значительным физическим превосходством и вёл себя агрессивно.Следователи следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области провели комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии. В ходе расследования были проведены осмотры места происшествия, допросы свидетелей и подозреваемого, а также судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, не осознавал своих действий в момент совершения преступления и нуждается в принудительном лечении.Суд, рассмотрев материалы уголовного дела и представленные доказательства, признал обвиняемого невменяемым. В связи с этим уголовное наказание ему не назначено, но приняты меры медицинского характера. Мужчину направят на лечение в специализированное медицинское учреждение. Подобные меры применяются в отношении лиц, которые в силу психических заболеваний не могут нести уголовную ответственность, но представляют опасность для общества.