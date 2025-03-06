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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за взятки за содействие иностранцу в сдаче экзамена
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после прокурорской проверки центра одного из местных вузов, проводящих комплексные экзамены для иностранных граждан, возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий удалось установить, что в марте 2023 года специалист центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политики одного из местных университетов получил шесть тысяч рублей за содействие в сдаче комплексного экзамена и получении экзаменационного сертификата.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий удалось установить, что в марте 2023 года специалист центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политики одного из местных университетов получил шесть тысяч рублей за содействие в сдаче комплексного экзамена и получении экзаменационного сертификата.
«Прокуратура направила материалы в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ – "мелкое взяточничество"»,
– сообщили в ведомстве.
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