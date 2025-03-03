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СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца за призывы к поджогам
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге задержали местного жителя, который призывал к поджогам.
Мужчина через социальные сети призывал поджигать военкоматы и воинские части, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах. По данным Е1.ru задержанному 24 года.
Информационное агентство также опубликовало видео с задержанным, в котором парень рассказывает, что публиковал подобные посты на своей странице во ВКонтакте, когда находился в Тбилиси в Грузии.
Мужчина через социальные сети призывал поджигать военкоматы и воинские части, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах. По данным Е1.ru задержанному 24 года.
Информационное агентство также опубликовало видео с задержанным, в котором парень рассказывает, что публиковал подобные посты на своей странице во ВКонтакте, когда находился в Тбилиси в Грузии.
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