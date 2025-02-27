В Первоуральске осуждён «кинувший» по телефону стариков мошенник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Первоуральский городской суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой. Молодой человек участвовал в обмане пожилых людей, в результате которого потерпевшие лишились более одного миллиона рублей.Следствием установлено, что с ноября 2023 года по февраль 2024 года осужденный действовал в составе преступной группы. Его сообщники звонили жителям Свердловской области, изменяя голос и представляясь родственниками, знакомыми или сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионеров вводили в заблуждение, сообщая, что их близкие якобы стали виновниками ДТП и срочно нуждаются в деньгах для «решения вопроса». В результате действий мошенников пострадали пять пожилых людей.Роль осужденного заключалась в том, чтобы лично забирать у потерпевших подготовленные ими денежные средства. Часть суммы он оставлял себе, а остальное переводил соучастникам.Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет колонии общего режима, а также обязал его возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб. Материалы в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.