Полиция предупреждает о всплеске фальшивомонетничества в Свердловской области





– рассказал полковник Горелых. «Далеко не всем любителям легкого заработка удается остаться безнаказанными. К примеру, фортуна отвернулась от двух жителей Самары, граждан Безрукова и Любимова, которых вычислили и задержали сыщики у одной из гостиниц Нижнего Тагила. Они ездили по небольшим городам, где в ларьках и на рынках сбывали поддельные пятитысячные купюры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала года в Свердловской области зарегистрировали 11 случаев фальшивомонетничества. Об этом Вечерним ведомостям сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.По его словам, один из них в 2020 году уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических веществ за что получил условное наказание. Судя по всему, гуманность суда мужчина не оценил и попробовал себя в другом противоправном занятии.Отмечается, что последние изъятые купюры были изготовлены профессионально. Визуально их было очень сложно отличить от настоящих.Избавиться от фальшивых денег, как правило, пытаются там, где нет камер видеонаблюдения, поэтому их жертвами в большинстве случаев становятся кассиры в магазинах. Чаще всего это банкноты номиналом 5000 рублей, но бывает, что пытаются сбыть липовые 100 долларов, 50 и 500 евро, 5, 10, 50, 100, 500 рублей, добавляет Валерий Горелых.По данным областного МВД, в прошлом году было обнаружено 95 фальшивых купюр: 43 – это пятитысячные подделки, 33 – тысячные, еще 6 – двухтысячные.В полиции призывают граждан к бдительности и напоминают, что за фальшивомонетчество предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы вне зависимости от того, какой номинал был у липовой купюры.