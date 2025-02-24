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Полиция предупреждает о всплеске фальшивомонетничества в Свердловской области

14.28 Среда, 26 февраля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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С начала года в Свердловской области зарегистрировали 11 случаев фальшивомонетничества. Об этом Вечерним ведомостям сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Далеко не всем любителям легкого заработка удается остаться безнаказанными. К примеру, фортуна отвернулась от двух жителей Самары, граждан Безрукова и Любимова, которых вычислили и задержали сыщики у одной из гостиниц Нижнего Тагила. Они ездили по небольшим городам, где в ларьках и на рынках сбывали поддельные пятитысячные купюры»,

– рассказал полковник Горелых.


По его словам, один из них в 2020 году уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических веществ за что получил условное наказание. Судя по всему, гуманность суда мужчина не оценил и попробовал себя в другом противоправном занятии.

Отмечается, что последние изъятые купюры были изготовлены профессионально. Визуально их было очень сложно отличить от настоящих.

Избавиться от фальшивых денег, как правило, пытаются там, где нет камер видеонаблюдения, поэтому их жертвами в большинстве случаев становятся кассиры в магазинах. Чаще всего это банкноты номиналом 5000 рублей, но бывает, что пытаются сбыть липовые 100 долларов, 50 и 500 евро, 5, 10, 50, 100, 500 рублей, добавляет Валерий Горелых.

По данным областного МВД, в прошлом году было обнаружено 95 фальшивых купюр: 43 – это пятитысячные подделки, 33 – тысячные, еще 6 – двухтысячные.

В полиции призывают граждан к бдительности и напоминают, что за фальшивомонетчество предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы вне зависимости от того, какой номинал был у липовой купюры.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:37 В Свердловской области назвали вакансии-лидеры по росту зарплат в производственной сфере
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11:27 УрФУ занял второе место в рейтинге университетов по изобретательской активности
10:58 Соревнования по квадробиатлону прошли на льду карьера под Екатеринбургом
10:44 Прокуратура начала проверку в связи с дракой старшеклассников в туалете среднеуральской школы
10:22 В свердловском Минздраве высказались против запрета абортов в частных клиниках
09:46 В Дегтярске 12-летний школьник попал в больницу после травли одноклассников
09:30 ДТП с пострадавшими устроил нетрезвый неопытный водитель в свердловском селе
23:47 Источник: Дума Ревды самораспустится 26 февраля
21:11 Утренний пожар в селе Краснополье оборвал жизнь мужчины
20:54 С поддельными правами житель Каменска-Уральского доехал до скамьи подсудимых
20:02 Татьяна Знак избрана председателем Ассоциации жертв политических репрессий
19:23 Продажа предпринимательницей «ювелирки» на полтора миллиона обошлась ей дороже
19:03 Проверки Уральской транспортной прокуратуры принесли бюджету РФ свыше 36 миллионов
18:50 В свердловских населённых пунктах продолжают свирепствовать пожары
17:46 За 10 лет количество выявляемых случаев ВИЧ в Екатеринбурге снизилось на 64%
17:23 Более миллиона рублей пожертвовали зрители благотворительных хоккейных матчей в Екатеринбурге
16:46 На 82% выросло количество продаваемого профессионального оборудования в Екатеринбурге
15:35 В ЗАТО Лесной при обслуживании тепловых сетей пострадали два слесаря
15:12 Опухоль весом более 15 килограмм удалили у пациентки больницы №7 в Екатеринбурге
14:35 В екатеринбургской ГИБДД пообещали найти «подростка на гелике»
13:52 Из-за ДТП в центре Екатеринбурга остановилось трамвайное движение по улице 8 Марта
13:17 Свердловские зоозащитники обвинили сотрудников отлова беспризорных собак в обмане и жестоком обращении
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