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Напавший с топором на полицейский автомобиль житель Туринского района ответит перед судом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Туринском районе будут судить местного жителя, который 11 ноября 2024 года сначала подрался со своим знакомым, а потом с топором напал на служебную машину полицейских, прибывших по зову соседей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения, когда между ним и его знакомым произошёл конфликт, быстро переросший в драку. Соседи, забеспокоившись вызвали полицию.
Прибывшие на место происшествия представители правоохранительной системы потребовали от дерущихся успокоиться, после чего внимание обвиняемого переключилось на полицейских. Он показал сотрудникам полиции топор и, угрожая и оскорбляя их, направился в их сторону. Затем, вероятно, чтобы продемонстрировать серьёзность своих намерений, несколько раз ударил топором по левому крылу служебной машины. Ущерб, причинённый автомобилю, составил 11,2 тысячи рублей.
Мужчине было предъявлено обвинение в угрозе полицейским (ч. 1 ст. 318 УК РФ), оскорблении их же (ст. 319 УК РФ) и причинении ущерба чужому имуществу (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Свою вину он в итоге признал.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения, когда между ним и его знакомым произошёл конфликт, быстро переросший в драку. Соседи, забеспокоившись вызвали полицию.
Прибывшие на место происшествия представители правоохранительной системы потребовали от дерущихся успокоиться, после чего внимание обвиняемого переключилось на полицейских. Он показал сотрудникам полиции топор и, угрожая и оскорбляя их, направился в их сторону. Затем, вероятно, чтобы продемонстрировать серьёзность своих намерений, несколько раз ударил топором по левому крылу служебной машины. Ущерб, причинённый автомобилю, составил 11,2 тысячи рублей.
Мужчине было предъявлено обвинение в угрозе полицейским (ч. 1 ст. 318 УК РФ), оскорблении их же (ст. 319 УК РФ) и причинении ущерба чужому имуществу (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Свою вину он в итоге признал.
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