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С поддельными правами житель Каменска-Уральского доехал до скамьи подсудимых

20.54 Вторник, 25 февраля 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого оказался 20-летний молодой человек с поддельным водительским удостоверением. Случилось это во время патрулирования представителями закона улицы Октябрьской.

Молодой человек вызывал подозрения у патрульных своим не вполне адекватным поведением и отказом проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В связи с последним обстоятельством в отношении него был составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Когда же патрульные пристальней пригляделись к предъявленным водительским правам, выяснилось, что за остановленным парнем есть грешок посерьёзней. Документ оказался поддельным, что выдала голограмма, которая не меняла цвет при наклоне. Проверка по базам данных показала, что номер удостоверения принадлежит другому человеку. Права были изъяты, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Позже молодой человек признался, что купил фальшивые документы в интернете за 50 тысяч рублей. Экспертиза показала: права изготовлены струйной печатью, что не соответствует официальным стандартам. Теперь водителю предстоит суд и грозит наказание до одного года лишения свободы по части 3 статьи 327 УК РФ за использование подложного документа.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:23 Более миллиона рублей пожертвовали зрители благотворительных хоккейных матчей в Екатеринбурге
16:46 На 82% выросло количество продаваемого профессионального оборудования в Екатеринбурге
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15:12 Опухоль весом более 15 килограмм удалили у пациентки больницы №7 в Екатеринбурге
14:35 В екатеринбургской ГИБДД пообещали найти «подростка на гелике»
13:52 Из-за ДТП в центре Екатеринбурга остановилось трамвайное движение по улице 8 Марта
13:17 Свердловские зоозащитники обвинили сотрудников отлова беспризорных собак в обмане и жестоком обращении
12:55 Мэр Екатеринбурга пообещал решить проблему с уличным освещением на Уктусе
12:12 Гвоздики с жуками из Киргизии уничтожили в Екатеринбурге
11:42 Объём экспортированных с Урала в Китай пряников в 2024 году превысил тысячу тонн
11:12 На екатеринбургский аэропорт Кольцово наложил санкции Евросоюз
10:40 В Полевском пропала 17-летняя девушка
10:28 У екатеринбургской ГАИ новый командир полка ДПС
10:10 В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей заведующей детсада, куда ходил шестилетний Далер
09:38 В Свердловской области за неделю выявили 39 тысяч новых случаев ОРВИ
09:08 Глава СК поручил провести проверку в связи с попавшими под колёса на тюбинге девочками в Екатеринбурге
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