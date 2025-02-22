С поддельными правами житель Каменска-Уральского доехал до скамьи подсудимых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого оказался 20-летний молодой человек с поддельным водительским удостоверением. Случилось это во время патрулирования представителями закона улицы Октябрьской.Молодой человек вызывал подозрения у патрульных своим не вполне адекватным поведением и отказом проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В связи с последним обстоятельством в отношении него был составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Когда же патрульные пристальней пригляделись к предъявленным водительским правам, выяснилось, что за остановленным парнем есть грешок посерьёзней. Документ оказался поддельным, что выдала голограмма, которая не меняла цвет при наклоне. Проверка по базам данных показала, что номер удостоверения принадлежит другому человеку. Права были изъяты, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.Позже молодой человек признался, что купил фальшивые документы в интернете за 50 тысяч рублей. Экспертиза показала: права изготовлены струйной печатью, что не соответствует официальным стандартам. Теперь водителю предстоит суд и грозит наказание до одного года лишения свободы по части 3 статьи 327 УК РФ за использование подложного документа.