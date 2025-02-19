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В Екатеринбурге банда угонщиков начинает переезжать в «места не столь отдалённые»
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге продолжаются судебные процессы по делу банды автоугонщиков. Организатор её уже получил приговор, судьбу второго участника ещё предстоит решить судье.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за серию краж автомобилей, — сообщает прокуратура Свердловской области. Общий ущерб от преступной деятельности организованной им группы составил более 13 миллионов рублей.
Как установило следствие, 40-летний мужчина, имея опыт работы в сфере продажи запчастей, организовал преступную группу, специализировавшуюся на угоне автомобилей «Kia Rio». Он понимал, что детали от этой модели пользуются высоким спросом на авторынке, и решил построить незаконный бизнес. В группу был вовлечён его знакомый, с которым они действовали с июня 2022 года по апрель 2024 года. За это время ими было похищено 10 автомобилей.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба. Процесс по его подельнику продолжается в том же Орджоникидзевском районном суде.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за серию краж автомобилей, — сообщает прокуратура Свердловской области. Общий ущерб от преступной деятельности организованной им группы составил более 13 миллионов рублей.
Как установило следствие, 40-летний мужчина, имея опыт работы в сфере продажи запчастей, организовал преступную группу, специализировавшуюся на угоне автомобилей «Kia Rio». Он понимал, что детали от этой модели пользуются высоким спросом на авторынке, и решил построить незаконный бизнес. В группу был вовлечён его знакомый, с которым они действовали с июня 2022 года по апрель 2024 года. За это время ими было похищено 10 автомобилей.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба. Процесс по его подельнику продолжается в том же Орджоникидзевском районном суде.
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