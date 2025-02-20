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На пять лет отправится в колонию иностранец за нападение на студента в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Кировском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор иностранному гражданину, 1994 года рождения, который в ноябре 2023 выстрелил в студента из-за того, что он отказался отдавать свои деньги.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 30 ноября 2023 года в период с 16.30 до 17.20, когда трамвай ехал от остановки «Площадь 1905 года» к «Театру оперы и балета», напротив которого находится один из корпусов УрФУ.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, в этом трамвае «молодой человек совместно с соучастником высказали потерпевшему незаконные требования о передаче им денежных средств в размере 500 рублей», после чего достал пневматический пистолет и приставил его к коленке студента. Тот отказался отдавать деньги и покинул трамвай. Иностранец вместе со своим спутником проследовали за ним, и уже у здания университета на Ленина, 51 несколько раз выстрелил в студента, попав последнему в щеку.
Суд признал иностранца виновным по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия) и назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Какую ответственность понёс спутник осуждённого, в прокуратуре не уточнили.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 30 ноября 2023 года в период с 16.30 до 17.20, когда трамвай ехал от остановки «Площадь 1905 года» к «Театру оперы и балета», напротив которого находится один из корпусов УрФУ.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, в этом трамвае «молодой человек совместно с соучастником высказали потерпевшему незаконные требования о передаче им денежных средств в размере 500 рублей», после чего достал пневматический пистолет и приставил его к коленке студента. Тот отказался отдавать деньги и покинул трамвай. Иностранец вместе со своим спутником проследовали за ним, и уже у здания университета на Ленина, 51 несколько раз выстрелил в студента, попав последнему в щеку.
Суд признал иностранца виновным по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия) и назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Какую ответственность понёс спутник осуждённого, в прокуратуре не уточнили.
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