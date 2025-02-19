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В Новой Ляле будут судить за взяточничество бывшего лесничего
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Новой Ляле перед судом будет отвечать женщина, занимавшая должность главного специалиста «Новолялинского лесничества» Его обвиняют во взяточничестве.
По версии следствия, с февраля 2018 года по октябрь 2022 года она получала от руководителя организации, занимающейся заготовкой древесины, деньги за общее покровительство и попустительство по службе. Так, обвиняемая игнорировала все нарушения со стороны организации, а также заранее предупреждала о планирующихся проверках. Таким образом она получила более 560 тысяч рублей.
Кроме этого, она, выступая в качестве представителя потерпевшего по уголовному делу о незаконной рубке, сфальсифицировала документы, благодаря чему сумма ущерба была занижена на 2,4 миллиона рублей.
Женщину обвиняют по пяти статьям УК РФ – получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290), превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286) и фальсификация документов (ч. 3 ст. 303). Рассматривать её дело будут в Верхотурском районном суде, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, с февраля 2018 года по октябрь 2022 года она получала от руководителя организации, занимающейся заготовкой древесины, деньги за общее покровительство и попустительство по службе. Так, обвиняемая игнорировала все нарушения со стороны организации, а также заранее предупреждала о планирующихся проверках. Таким образом она получила более 560 тысяч рублей.
Кроме этого, она, выступая в качестве представителя потерпевшего по уголовному делу о незаконной рубке, сфальсифицировала документы, благодаря чему сумма ущерба была занижена на 2,4 миллиона рублей.
Женщину обвиняют по пяти статьям УК РФ – получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290), превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286) и фальсификация документов (ч. 3 ст. 303). Рассматривать её дело будут в Верхотурском районном суде, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
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