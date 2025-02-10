Разбойник из Нижнего Тагила позарился на женские колготки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Нижнетагильская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в разбойном нападении на магазин, из которого уволок очень странную «добычу».По данным следствия, в ноябре 2024 года 46-летний тагилец, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, попытался украсть бутылку коньяка и женские колготки из магазина «Монетка». Когда сотрудница торговой точки заметила преступные действия и попыталась его остановить, обвиняемый достал нож и, угрожая расправой, скрылся с места преступления вместе с похищенным товаром. Общая стоимость украденного составила 723 рубля 37 копеек.За такой скромный «навар» разбойнику предстоит ответить по всей строгости закона. Под суд он пойдёт по довольно тяжёлой статье, а точнее по части 2 статьи 162 УК РФ («разбойное нападение с применением оружия»). Материалы дела уже переданы транспортной прокуратурой в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.