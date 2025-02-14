Возрастное ограничение 18+

С «дроппера» из Кемерово взыскали похищенный у екатеринбуржца миллион

16.26 Вторник, 18 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
С жителя Кемерово, которому перевёл миллион рублей обманутый телефонными мошенниками пожилой екатеринбуржец, взыскали похищенные средства.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 85-летний житель Екатеринбурга, оказавшись под влиянием телефонных аферистов, перевёл более 1,5 миллиона рублей на «безопасные счета». Один из них принадлежал жителю Кемерово, которого в ведомстве упоминают как «дроппера» (так называют тех, кто помогает мошенникам выводить украденные деньги). Ему на карту пожилой мужчина перевёл большую часть – 1 миллион рублей.

Подтвердить законность получения такой суммы «дроппер» не смог. В итоге Заводской районный суд Кемерово, куда свердловская прокуратура направляла иск о взыскании похищенных средств, пошёл навстречу пенсионерку из Екатеринбурга.

«Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме, взыскав с владельца счета в пользу заявителя 1 миллион рублей»,

– сообщили в прокуратуре.


Судебный акт ещё не вступил в законную силу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
На шесть лет отправляют в колонию «бегунка» в Нижнем Тагиле
14 февраля 2025
В Верхней Салде рассмотрят уголовное дело о хищении 4 миллионов у детского дома
10 февраля 2025
В Екатеринбурге продают антикварную вывеску за 1 миллион рублей
17 февраля 2025
К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы
17 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Общественники, депутат и чиновники мэрии Екатеринбурга обсудили перспективы обустройства «Купеческого квартала»

Дореволюционное культурное наследие недооценено даже самими горожанами, признали участники круглого стола
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:55 В понедельник свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 16 пожаров
17:58 В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
17:44 СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
16:51 Троллейбусный парк Екатеринбурга хотят полностью обновить до конца года
16:26 С «дроппера» из Кемерово взыскали похищенный у екатеринбуржца миллион
15:51 Пострадавшей от екатеринбургского гололеда горожанке выплатят 80 тысяч рублей
14:55 Двое футболистов из Верхней Пышмы неожиданно умерли во сне после тренировки
13:30 Власти Екатеринбурга обсуждают возможность продления метро до Верхней Пышмы
13:05 Держащим в страхе бывшую жену жителем Свердловской области заинтересовался глава СК
12:42 Пожилого екатеринбуржца обвиняют в растлении малолетней внучки
12:19 К 10 годам приговорили екатеринбуржца за покушение на убийство на первом свидании
11:32 В Кольцово остановили туристку с 23 килограммами «гостинцев» из Индии
11:13 Под Камышловом в ДТП пострадал двухмесячный малыш
10:35 В екатеринбургском посёлке Полеводство сгорело восемь грузовиков
10:08 Свердловская область попала в топ-10 регионов по количеству штрафов за нарушение ПДД
09:32 Три человека пострадали в ДТП в Байкаловском районе
21:34 Почти восемь сотен рабочих боролись со льдом в Екатеринбурге в выходные
21:02 В Екатеринбурге продают антикварную вывеску за 1 миллион рублей
19:56 Со вторника один из екатеринбургских автобусов будет ходить по новой схеме
19:32 В Екатеринбурге разыскивают очевидцев прошлогоднего ДТП с пострадавшим ребёнком
19:13 Жители Верхнего Ария получили новую библиотеку после вмешательства прокуратуры
18:34 Мрачный «урожай» собрали свердловские пожары за два выходных — четверо погибших
17:43 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собачьей стаи на екатеринбурженку
17:09 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику продлили срок домашнего ареста
16:40 Подозреваемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправили под стражу
16:01 К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы
Все новости Свердловской области
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
Все новости России и мира
18:55 В понедельник свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 16 пожаров
17:58 В Верхней Пышме выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
17:44 СМИ сообщают о проверке СК после смерти футболистов из Верхней Пышмы
16:51 Троллейбусный парк Екатеринбурга хотят полностью обновить до конца года
16:26 С «дроппера» из Кемерово взыскали похищенный у екатеринбуржца миллион
15:51 Пострадавшей от екатеринбургского гололеда горожанке выплатят 80 тысяч рублей
14:55 Двое футболистов из Верхней Пышмы неожиданно умерли во сне после тренировки
13:30 Власти Екатеринбурга обсуждают возможность продления метро до Верхней Пышмы
13:05 Держащим в страхе бывшую жену жителем Свердловской области заинтересовался глава СК
12:42 Пожилого екатеринбуржца обвиняют в растлении малолетней внучки
12:19 К 10 годам приговорили екатеринбуржца за покушение на убийство на первом свидании
11:32 В Кольцово остановили туристку с 23 килограммами «гостинцев» из Индии
11:13 Под Камышловом в ДТП пострадал двухмесячный малыш
10:35 В екатеринбургском посёлке Полеводство сгорело восемь грузовиков
10:08 Свердловская область попала в топ-10 регионов по количеству штрафов за нарушение ПДД
09:32 Три человека пострадали в ДТП в Байкаловском районе
21:34 Почти восемь сотен рабочих боролись со льдом в Екатеринбурге в выходные
21:02 В Екатеринбурге продают антикварную вывеску за 1 миллион рублей
19:56 Со вторника один из екатеринбургских автобусов будет ходить по новой схеме
19:32 В Екатеринбурге разыскивают очевидцев прошлогоднего ДТП с пострадавшим ребёнком
19:13 Жители Верхнего Ария получили новую библиотеку после вмешательства прокуратуры
18:34 Мрачный «урожай» собрали свердловские пожары за два выходных — четверо погибших
17:43 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собачьей стаи на екатеринбурженку
17:09 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику продлили срок домашнего ареста
16:40 Подозреваемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправили под стражу
16:01 К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK