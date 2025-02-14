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С «дроппера» из Кемерово взыскали похищенный у екатеринбуржца миллион
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С жителя Кемерово, которому перевёл миллион рублей обманутый телефонными мошенниками пожилой екатеринбуржец, взыскали похищенные средства.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 85-летний житель Екатеринбурга, оказавшись под влиянием телефонных аферистов, перевёл более 1,5 миллиона рублей на «безопасные счета». Один из них принадлежал жителю Кемерово, которого в ведомстве упоминают как «дроппера» (так называют тех, кто помогает мошенникам выводить украденные деньги). Ему на карту пожилой мужчина перевёл большую часть – 1 миллион рублей.
Подтвердить законность получения такой суммы «дроппер» не смог. В итоге Заводской районный суд Кемерово, куда свердловская прокуратура направляла иск о взыскании похищенных средств, пошёл навстречу пенсионерку из Екатеринбурга.
Судебный акт ещё не вступил в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 85-летний житель Екатеринбурга, оказавшись под влиянием телефонных аферистов, перевёл более 1,5 миллиона рублей на «безопасные счета». Один из них принадлежал жителю Кемерово, которого в ведомстве упоминают как «дроппера» (так называют тех, кто помогает мошенникам выводить украденные деньги). Ему на карту пожилой мужчина перевёл большую часть – 1 миллион рублей.
Подтвердить законность получения такой суммы «дроппер» не смог. В итоге Заводской районный суд Кемерово, куда свердловская прокуратура направляла иск о взыскании похищенных средств, пошёл навстречу пенсионерку из Екатеринбурга.
«Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме, взыскав с владельца счета в пользу заявителя 1 миллион рублей»,
– сообщили в прокуратуре.
Судебный акт ещё не вступил в законную силу.
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