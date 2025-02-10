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К 10 годам приговорили екатеринбуржца за покушение на убийство на первом свидании
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который 19 мая 2024 года, пригласив к себе домой на первое свидание незнакомку с сайта знакомств, напал на неё с ножом.
Его признали виновным в покушении на убийство с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Суд установил, что в тот день они вместе употребляли спиртное, пока между ними не разгорелся конфликт. После этого осуждённый вооружился ножом и напал на женщину, ударив на менее 20 раз. А когда потерпевшая стала истекать кровью, он стал глумиться над ней.
Потерпевшей удалось спастись лишь благодаря тому, что она активно боролась за свою жизнь. В какой-то момент ей повезло самой вооружиться ножом и ударить им своего обидчика, после чего у неё появилась возможность позвонить в экстренные службы, чтобы вызвать полицию и скорую.
После этого «свидания» у потерпевшей осталось множество шрамов, в том числе на лице, которые, по мнению специалистов, уже не исправить.
Как отметили в прокуратуре, государственное обвинение по этому уголовному делу поддерживал лично прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга Константин Паначёв.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Его признали виновным в покушении на убийство с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Суд установил, что в тот день они вместе употребляли спиртное, пока между ними не разгорелся конфликт. После этого осуждённый вооружился ножом и напал на женщину, ударив на менее 20 раз. А когда потерпевшая стала истекать кровью, он стал глумиться над ней.
«Он интересовался, почему последняя не теряет сознание от большой кровопотери, говорил, что планирует выколоть ей после смерти глазные яблоки и ампутировать молочные железы»,
– поделились жуткими подробностями в прокуратуре области.
Потерпевшей удалось спастись лишь благодаря тому, что она активно боролась за свою жизнь. В какой-то момент ей повезло самой вооружиться ножом и ударить им своего обидчика, после чего у неё появилась возможность позвонить в экстренные службы, чтобы вызвать полицию и скорую.
После этого «свидания» у потерпевшей осталось множество шрамов, в том числе на лице, которые, по мнению специалистов, уже не исправить.
Как отметили в прокуратуре, государственное обвинение по этому уголовному делу поддерживал лично прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга Константин Паначёв.
«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год»,
– сообщили в ведомстве.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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