В Екатеринбурге полиция раскрыла группу, продававшую порноконтент

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловская полиция пресекла деятельность группы, занимавшейся созданием и продажей порнографических материалов в интернете.Как сообщает руководитель пресс-службы Валерий Горелых, 39-летний екатеринбуржец нанимал выпускников вузов, размещая вакансии «менеджера». Он вместе с сообщниками подбирал «моделей» и продавал контент иностранным пользователям. Для координации работы в Екатеринбурге арендовали офис, но «модели» находились в других регионах — среди них женщины из Воронежа, Белгорода и Челябинска. Во время обысков была изъята техника, подозреваемые дали признательные показания.Организатору назначили меру пресечения в виде запрета на определённые действия. Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов»).