Почти в три миллиона рублей оценили незаконно привезённые в Екатеринбург минералы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде стратегически важных ресурсов. Перед судом предстанет 54-летний житель региона, обвиняемый в незаконном ввозе на территорию России полудрагоценных минералов в крупном размере.По данным следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, занимался приобретением и продажей ювелирных вставок. В период с ноября по декабрь 2023 года он организовал незаконный ввоз из Таиланда камней, среди которых были зеленые бериллы, цирконы, огненные опалы и апатиты. Камни пересылались в международных почтовых отправлениях под видом товаров для личного пользования. Чтобы избежать таможенных платежей, предприниматель не декларировал драгоценные минералы. Для получения посылок он привлёк знакомого, не осведомлённого о преступном характере схемы.Всего таким незаконным путём было привезено 1167 камней, общая стоимость которых превысила 2,9 миллиона рублей. Теперь уголовное дело передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.