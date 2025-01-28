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В Екатеринбурге бывшая следователь отремонтировала машину в обмен на данные из уголовного дела
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге на семь лет отправится в колонию экс-следователь полиции, которая отремонтировала свою машину в обмен на материалы предварительного расследования по уголовному делу, которым она занималась.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь о сотруднице «отделения по расследованию преступлений, совершённых в условиях неочевидности». Сообщается, что она вела расследование уголовного дела об организации и вовлечении в занятие проституцией и вымогательстве в отношении 20 лиц, которое находилось в производстве в 2020 году.
В декабре 2020 года экс-следователь обратилась к одному из потерпевшим по этому делу с предложением отремонтировать её Kia Rio (которая после ДТП стала не пригодна для эксплуатации) в обмен на данные из предварительного расследования. Тот согласился, сам подыскал автосервис и оплатил ремонт на 224 тысячи рубелей. Взамен бывшая следователь передала ему протоколы допросов и результаты оперативно-розыскных мероприятий, рассказали в прокуратуре. Зачем ему понадобились материалы дела история умалчивает.
В итоге сегодня, 5 февраля, Орджоникидзевский районный суд назначил ей наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 897 тысяч рублей. Также с экс-следователя суд взыскал в пользу государства 224 тысячи рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь о сотруднице «отделения по расследованию преступлений, совершённых в условиях неочевидности». Сообщается, что она вела расследование уголовного дела об организации и вовлечении в занятие проституцией и вымогательстве в отношении 20 лиц, которое находилось в производстве в 2020 году.
В декабре 2020 года экс-следователь обратилась к одному из потерпевшим по этому делу с предложением отремонтировать её Kia Rio (которая после ДТП стала не пригодна для эксплуатации) в обмен на данные из предварительного расследования. Тот согласился, сам подыскал автосервис и оплатил ремонт на 224 тысячи рубелей. Взамен бывшая следователь передала ему протоколы допросов и результаты оперативно-розыскных мероприятий, рассказали в прокуратуре. Зачем ему понадобились материалы дела история умалчивает.
В итоге сегодня, 5 февраля, Орджоникидзевский районный суд назначил ей наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 897 тысяч рублей. Также с экс-следователя суд взыскал в пользу государства 224 тысячи рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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