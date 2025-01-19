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В Свердловской области завершили расследование дела об организации канала незаконной миграции
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет сообщил о завершении в Свердловской области расследования уголовного дела об организации канала незаконной миграции. Среди фигурантов дела сотрудница полиции из миграционного отдела и врач дерматолог-венеролог.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга, следствие насчитало с сентября 2021 года по декабрь 2023 года не менее 70 преступных эпизодов. В ходе расследование было допрошено свыше 150 свидетелей, а также проведено множество обысков.
Фигурантами уголовного дела стали четверо мужчин и две женщины – полицейская и врач. Их обвиняют в организации с использованием служебного положения незаконного пребывания иностранцев (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), фиктивной регистрации и постановки на учёт (ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ), превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).
Подчеркивается, что организатором канала незаконной миграции был выходец из одной из среднеазиатских республик, проживающий в России с 2006 года. Проживая здесь, он обзавёлся связями с не очень добросовестными должностными лицами и стал помогать своим землякам перебраться в Россию, даже если это требовало нарушать законы. Конечно, не за бесплатно. Ему за это платили от 5 до 80 тысяч рублей. Иногда денежное вознаграждение достигало 150 тысяч рублей. Поймали организатора и его соучастников в декабре 2023 года.
Как отмечает руководитель пресс-службе регионального главка полиции Валерий Горелых, выявили канал миграции сотрудники по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области. Он также рассказал, что сотрудницу полиции из миграционного подразделения после этого уволили.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга, следствие насчитало с сентября 2021 года по декабрь 2023 года не менее 70 преступных эпизодов. В ходе расследование было допрошено свыше 150 свидетелей, а также проведено множество обысков.
Фигурантами уголовного дела стали четверо мужчин и две женщины – полицейская и врач. Их обвиняют в организации с использованием служебного положения незаконного пребывания иностранцев (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), фиктивной регистрации и постановки на учёт (ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ), превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).
Подчеркивается, что организатором канала незаконной миграции был выходец из одной из среднеазиатских республик, проживающий в России с 2006 года. Проживая здесь, он обзавёлся связями с не очень добросовестными должностными лицами и стал помогать своим землякам перебраться в Россию, даже если это требовало нарушать законы. Конечно, не за бесплатно. Ему за это платили от 5 до 80 тысяч рублей. Иногда денежное вознаграждение достигало 150 тысяч рублей. Поймали организатора и его соучастников в декабре 2023 года.
Как отмечает руководитель пресс-службе регионального главка полиции Валерий Горелых, выявили канал миграции сотрудники по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области. Он также рассказал, что сотрудницу полиции из миграционного подразделения после этого уволили.
«Больше она никогда не сможет устроиться на работу не только в полицию, но и в любое другое правоохранительное ведомство нашей страны»,
– заявил Горелых.
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