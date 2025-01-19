В Свердловской области завершили расследование дела об организации канала незаконной миграции





– заявил Горелых. «Больше она никогда не сможет устроиться на работу не только в полицию, но и в любое другое правоохранительное ведомство нашей страны»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Следственный комитет сообщил о завершении в Свердловской области расследования уголовного дела об организации канала незаконной миграции. Среди фигурантов дела сотрудница полиции из миграционного отдела и врач дерматолог-венеролог.Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга, следствие насчитало с сентября 2021 года по декабрь 2023 года не менее 70 преступных эпизодов. В ходе расследование было допрошено свыше 150 свидетелей, а также проведено множество обысков.Фигурантами уголовного дела стали четверо мужчин и две женщины – полицейская и врач. Их обвиняют в организации с использованием служебного положения незаконного пребывания иностранцев (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), фиктивной регистрации и постановки на учёт (ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ), превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).Подчеркивается, что организатором канала незаконной миграции был выходец из одной из среднеазиатских республик, проживающий в России с 2006 года. Проживая здесь, он обзавёлся связями с не очень добросовестными должностными лицами и стал помогать своим землякам перебраться в Россию, даже если это требовало нарушать законы. Конечно, не за бесплатно. Ему за это платили от 5 до 80 тысяч рублей. Иногда денежное вознаграждение достигало 150 тысяч рублей. Поймали организатора и его соучастников в декабре 2023 года.Как отмечает руководитель пресс-службе регионального главка полиции Валерий Горелых, выявили канал миграции сотрудники по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области. Он также рассказал, что сотрудницу полиции из миграционного подразделения после этого уволили.