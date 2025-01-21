В Карпинске мужчина обвиняется в убийстве коллеги из-за громкой музыки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ночь на 17 января 2025 года в городе Карпинске было совершено убийство. Подозреваемый в этом преступлении задержан, — сообщает Следственное управление СК России по Свердловской области.По версии следствия, в тот день двое коллег ехали в грузовом автомобиле, когда между ними разгорелась ссора. Водитель включил громкую музыку, а пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, хотел тишины. После остановки автомобиля конфликт обострился: обвиняемый вышел из машины и несколько раз ударил водителя ножом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.Следственный комитет Российской Федерации приступил к расследованию этого инцидента. В рамках уголовного дела уже назначен ряд экспертиз, а также проводится комплекс следственных мероприятий. По ходатайству следствия суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.