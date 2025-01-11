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Жителю Нижнего Тагила вынесли приговор за двойное убийство 27 лет назад
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле 49-летнего местного жителя признали виновны в убийстве двух женщин, убитых в квартире на Фрунзе 27 лет назад. Суд назначил ему 11 лет в исправительной колонии строгого режима.
Следствие установило, то вечером 22 ноября 1997 года осуждённый пришёл в гости к своей знакомой, 1950 года рождения, с которой у него в какой-то момент возник конфликт, закончившийся убийством. После этого мужчина переключился на другую женщину, 1951 года рождения, невольно ставшей очевидицей убийства, и расправился с ней, после чего сбежал.
Тогда установить причастность мужчины к преступлению не могли, но спустя годы во время работы с уголовными делами прошлых лет следователи нашли, как доказать его причастность и вину, и добились вынесения приговора.
Следствие установило, то вечером 22 ноября 1997 года осуждённый пришёл в гости к своей знакомой, 1950 года рождения, с которой у него в какой-то момент возник конфликт, закончившийся убийством. После этого мужчина переключился на другую женщину, 1951 года рождения, невольно ставшей очевидицей убийства, и расправился с ней, после чего сбежал.
Тогда установить причастность мужчины к преступлению не могли, но спустя годы во время работы с уголовными делами прошлых лет следователи нашли, как доказать его причастность и вину, и добились вынесения приговора.
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