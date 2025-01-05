За драку с трагичным исходом будут судить жителя свердловского посёлка Лосиный

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Берёзовском городском суде будут судить жителя посёлка Лосиный, который 1 февраля 2024 года подрался с ненавистным ему знакомым, живущим в том же посёлке, и забил до смерти.Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, обвиняемый, удерживая потерпевшего на полу, бил по голове и туловищу. В результате мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а также закрытые травмы шеи, позвоночника и грудины клетки с полным сгибательным переломом тела грудины – всё это впоследствии привело к его смерти. Он скончался через непродолжительное время после драки.О произошедшем обвиняемый в полицию сообщил сам, признав свою вину в полном объёме. Его дело уже передали в суд. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.