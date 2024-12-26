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В Екатеринбурге осудили 18 участников преступного сообщества, занимавшегося вымогательством и вовлечением в проституцию
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 18 участникам преступного сообщества, созданного в 2018 году. Как сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области, лидер группы организовал многопрофильную криминальную структуру, действовавшую до марта 2020 года.
Сообщество состояло из организованных групп, каждая из которых курировала отдельные направления преступной деятельности. Среди них — вовлечение девушек в оказание интимных услуг. Кроме того, члены сообщества занимались вымогательством: запугивали граждан, добивались передачи денежных средств и имущества, общая сумма которых превысила 10 миллионов рублей. Применение физического насилия и угрозы вынуждали некоторых потерпевших отказываться от показаний. Для защиты свидетелей и пострадавших были задействованы меры государственной охраны.
Расследование проводилось при участии подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области. В ходе оперативных мероприятий были задержаны 20 человек, входивших в сообщество. Одна из групп, ранее созданная братом организатора, позже вошла в общую структуру. Сам создатель сети остаётся в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Суд признал подсудимых виновными в создании, руководстве и участии в преступном сообществе (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), вымогательстве с применением насилия, организованной группой (ч. 3 ст. 163 УК РФ), организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) и вовлечении в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ). Пятеро из них получили от 12 до 15 лет лишения свободы. Остальным назначено наказание в виде принудительных работ на срок от 2,5 до 3,5 лет с удержанием 5 % заработка в доход государства.
Сообщество состояло из организованных групп, каждая из которых курировала отдельные направления преступной деятельности. Среди них — вовлечение девушек в оказание интимных услуг. Кроме того, члены сообщества занимались вымогательством: запугивали граждан, добивались передачи денежных средств и имущества, общая сумма которых превысила 10 миллионов рублей. Применение физического насилия и угрозы вынуждали некоторых потерпевших отказываться от показаний. Для защиты свидетелей и пострадавших были задействованы меры государственной охраны.
Расследование проводилось при участии подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области. В ходе оперативных мероприятий были задержаны 20 человек, входивших в сообщество. Одна из групп, ранее созданная братом организатора, позже вошла в общую структуру. Сам создатель сети остаётся в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Суд признал подсудимых виновными в создании, руководстве и участии в преступном сообществе (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), вымогательстве с применением насилия, организованной группой (ч. 3 ст. 163 УК РФ), организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) и вовлечении в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ). Пятеро из них получили от 12 до 15 лет лишения свободы. Остальным назначено наказание в виде принудительных работ на срок от 2,5 до 3,5 лет с удержанием 5 % заработка в доход государства.
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