В Екатеринбурге осудили 18 участников преступного сообщества, занимавшегося вымогательством и вовлечением в проституцию

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 18 участникам преступного сообщества, созданного в 2018 году. Как сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области, лидер группы организовал многопрофильную криминальную структуру, действовавшую до марта 2020 года.Сообщество состояло из организованных групп, каждая из которых курировала отдельные направления преступной деятельности. Среди них — вовлечение девушек в оказание интимных услуг. Кроме того, члены сообщества занимались вымогательством: запугивали граждан, добивались передачи денежных средств и имущества, общая сумма которых превысила 10 миллионов рублей. Применение физического насилия и угрозы вынуждали некоторых потерпевших отказываться от показаний. Для защиты свидетелей и пострадавших были задействованы меры государственной охраны.Расследование проводилось при участии подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области. В ходе оперативных мероприятий были задержаны 20 человек, входивших в сообщество. Одна из групп, ранее созданная братом организатора, позже вошла в общую структуру. Сам создатель сети остаётся в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Суд признал подсудимых виновными в создании, руководстве и участии в преступном сообществе (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), вымогательстве с применением насилия, организованной группой (ч. 3 ст. 163 УК РФ), организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) и вовлечении в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ). Пятеро из них получили от 12 до 15 лет лишения свободы. Остальным назначено наказание в виде принудительных работ на срок от 2,5 до 3,5 лет с удержанием 5 % заработка в доход государства.