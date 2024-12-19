В Кировграде после исчезновения 182 деревьев возбудили уголовное дело

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кировграде возбудили уголовное дело после того, как неизвестные вырубили 183 дерева вблизи посёлка Шурала. Теперь их ищут.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, во время патрулирования леса сотрудники Невьянского лесничество заметили вырубленный участок. Так и выяснилось, что неизвестные срубили 131 берёзу, 28 осин и 23 сосны. Сумма ущерба составила 320 тысяч рублей.Убедившись в этом, в прокуратуре зафиксировали незаконную вырубку и передали все материалы в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).